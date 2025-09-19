Rozsiahle pátranie po hubárovi: Polícia zverejnila zábery
Nezvestného 87-ročného hubára sa podarilo včas nájsť.
Rozsiahle štvrtkové (18. 9.) pátranie po nezvestnom 87-ročnom mužovi, ktorý sa ráno vybral na huby do lesa pri obci Obišovce v okrese Košice-okolie, skončilo so šťastným koncom. Krátko po 20.00 h sa podarilo seniora nájsť živého v ťažko dostupnom teréne, v strmom kopci v chatovej lokalite Čierny most v katastri tejto obce. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Policajti prijali oznámenie o nezvestnosti muža vo štvrtok krátko pred 16.30 h. Podľa informácií od jeho príbuzného mal muž ráno odísť do lesa na huby smerom na Zámčisko - Pekľany a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu, pričom si nevzal so sebou ani mobilný telefón. Po mužovi tak rodinní príslušníci, obyvatelia Obišoviec i policajti okamžite rozbehli rozsiahle pátranie.
VEĽKÉ PÁTRANIE V KOŠICKOM KRAJI Včera (18. 9.) krátko pred 16.30 h prijali policajti oznámenie o nezvestnosti 87-ročného Jána. Ráno odišiel do lesa na huby smerom na Zámčisko – Pekľany, no domov sa už nevrátil a so sebou si nevzal ani mobilný telefón. Vek a pribúdajúca tma hrali proti nemu. Čas bol rozhodujúci. Do rozsiahleho pátrania sa okamžite zapojili: policajti z OO PZ Kysak, psovodi a policajní pátrači, príslušníci Pohotovostného policajného útvaru s dronom, obyvatelia obce Obišovce, ktorí sa aktívne zapojili do hľadania, Pátrací tím Východ, príslušníci HaZZ a dobrovoľní hasiči z Budimíra a Lemešian s dronmi a termovíziou, kolegovia z Prešovského kraja, ktorí prepátrali obec Ličartovce, starostovia blízkych obcí, ktorí vyhlásili informácie o pátraní v obecnom rozhlase , špeciálne zložky hraničnej a cudzineckej polície s výkonnými termovíziami, monitorovacím vozidlom a dronom, a dokonca bol nasadený aj vrtuľník Ozbrojených síl Slovenskej republiky (Black Hawk Medevac) s pilotmi, technikom a záchranárskym tímom. Krátko po 20. hodine prišla dobrá správa: Nezvestného muža sa podarilo vypátrať v ťažko dostupnom teréne, v strmom kopci medzi stromami v chatovej lokalite Čierny most (Obišovce). Bol dezorientovaný a uzimený, no živý a bez vážnych zranení. Spoločnými silami ho pátracie tímy bezpečne zniesli k posádke RZP, ktorá ho previezla do nemocnice. Táto akcia ukázala, že keď ide o záchranu života, spojíme sily všetci – polícia, Pátrací tím Východ, hasiči, ozbrojené sily, starostovia, dobrovoľníci aj občania. Každý jeden zachránený ľudský život je pre nás tou najväčšou odmenou.Uverejnil používateľ Polícia SR - Košický kraj Piatok 19. septembra 2025
„Príslušníci obvodného oddelenia Policajného zboru Kysak, príslušníci pohotovostného policajného útvaru so služobným dronom, psovodi so služobnými psami, policajní pátrači, príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) i dobrovoľní hasiči z Budimíra s dronom i termovíziou okamžite smerovali do okolia, kde bola zaznamenaná ‚posledná stopa‘ po nezvestnom,“ uviedla Ivanová. O spoluprácu požiadali aj policajtov z Prešovského kraja, aby prepátrali blízku obec Ličartovce, pripojili sa dobrovoľní hasiči z Lemešian a zároveň starostovia blízkych obcí prostredníctvom obecných rozhlasov vyhlásili informácie o pátraní po nezvestnej osobe.
„Vzhľadom na okolnosti o pomoc požiadali aj Operačné centrum Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, ktoré povolilo nasadenie vrtuľníka Black Hawk vo verzii Medevac, a tak na miesto pátracej akcie letel okrem pilotov aj palubný technik, záchranár s lezeckou spôsobilosťou a medik so záchranárskou výbavou,“ priblížila hovorkyňa. Na miesto pátracej akcie smerovali aj ďalšie špeciálne sily a prostriedky - príslušníci s výkonnými ručnými termovíznymi zariadeniami a monitorovacie vozidlo s termovíziou a termodron z Hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach.
Napokon sa podarilo nezvestného nájsť. „Dezorientovaného a uzimeného, bez viditeľných vonkajších zranení, ho dobrovoľní hasiči zniesli k posádke rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho transportovala do jednej z košických nemocníc,“ skonštatovala Ivanová.
