Hromadná nehoda: Zrazilo sa šesť za sebou idúcich áut
Na moste sa zrazilo šesť áut.
Na bratislavskom moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina došlo v piatok poobede k zrážke šiestich za sebou idúcich áut. V danom úseku je cesta prejazdná iba v pravom jazdnom pruhu. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s udalosťou v cestnej premávke. K tejto došlo na moste Lanfranconi, na 63. kilometri v smere do Malaciek,“ uviedla. Vodičov žiada o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov.
ŠTS: Nahrávky medzi strelcom Jurajom Cintulom a nasadeným agentom verejnosť nepočula
Na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, sa v piatok v procese s atentátnikom Jurajom Cintulom, prehrávala časť zvukových záznamov medzi obžalovaným a nasadeným agentom.
Tragická nehoda: Na železničnom priecestí sa zrazil vlak s autom
Zrážka vlaku s autom si vyžiadala jednu obeť a jedného ťažko zraneného.
ŠÚKL varuje pred falošnými liekmi na chudnutie a cukrovku
Ponuka falšovaných liekov na internete prudko narástla.
SaS podala podnet na GP s poukázaním na možné porušenie zákona nečinnosťou FPU
Strana Sloboda a Solidarita podala podnet na Generálnu prokuratúru SR s podozrením na porušenie zákona zo strany Fondu na podporu umenia.