ŠTS: Nahrávky medzi strelcom Jurajom Cintulom a nasadeným agentom verejnosť nepočula
Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa v piatok v procese s atentátnikom Jurajom Cintulom, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), prehrávala časť zvukových záznamov medzi obžalovaným a nasadeným agentom.
Nahrávky vznikli v trenčianskej väzenskej nemocnici a prehrať ich, ale bez prítomnosti verejnosti, navrhla prokurátorka Katarína Habčáková. Ako zdôvodnila, verejnosť žiadala vylúčiť z dôvodu ochrany totožnosti agenta, aby nedošlo k jeho spoznaniu podľa hlasu.
„Agent bol nasadený na môjho klienta na základe rozhodnutia sudcu ŠTS. Bolo vyhotovených niekoľko takpovediac dní nahrávok. Úlohou agenta je vyťažovať osobu, pýtať sa, aké boli motívy, pohnútky skutku, či to bolo plánované, či konal sám alebo mal komplicov. Za nelegitímne však považujem určité vkladanie úvah napríklad o vláde, o čom sa obžalovaný dovtedy nevyjadroval, až kým sa ho agent nezačal vypytovať, čo by bolo s vládou, keby poškodený zomrel, prežila by vláda, padla by? Túto tému otvoril agent. Pre mňa sú tieto zvukové záznamy nepodstatné, ale chápem, že prokurátorka sa musí snažiť ‚udržať‘ terorizmus,“ vysvetlil obhajca Juraja Cintulu Namir Alyasry. Aj on navrhuje na ďalšom pojednávaní, ale len prečítať, prepisy štyroch zvukových záznamov.
Dôchodca Juraj Cintula čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozí mu doživotie. Taký trest si podľa Alyasryho obžalovaný nepripúšťa. Ako zdôraznil, postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom.
Juraja Cintula mal ku skutku viesť hnev voči poškodenému Ficovi, čo zdôraznil v prvé dni procesu. Rozhodol sa poškodiť jeho zdravie údajne preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.
Prokurátorka sa k nahrávkam medzi obžalovaným a agentom nechcela vyjadriť. „Vyhodnotenie dokazovania si nechám do záverečnej reči. Nebudem predbiehať. Obhajoba si tvrdí svoje a je na súde, aby si to sám vyhodnotil,“ reagovala Habčáková.
Hromadná nehoda: Zrazilo sa šesť za sebou idúcich áut
Na moste sa zrazilo šesť áut.
Tragická nehoda: Na železničnom priecestí sa zrazil vlak s autom
Zrážka vlaku s autom si vyžiadala jednu obeť a jedného ťažko zraneného.
ŠÚKL varuje pred falošnými liekmi na chudnutie a cukrovku
Ponuka falšovaných liekov na internete prudko narástla.
SaS podala podnet na GP s poukázaním na možné porušenie zákona nečinnosťou FPU
Strana Sloboda a Solidarita podala podnet na Generálnu prokuratúru SR s podozrením na porušenie zákona zo strany Fondu na podporu umenia.