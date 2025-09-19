  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 19.9.2025Meniny má Konštantín
28°Bratislava

ŠTS: Nahrávky medzi strelcom Jurajom Cintulom a nasadeným agentom verejnosť nepočula

  • DNES - 15:19
  • Banská Bystrica
ŠTS: Nahrávky medzi strelcom Jurajom Cintulom a nasadeným agentom verejnosť nepočula

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa v piatok v procese s atentátnikom Jurajom Cintulom, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), prehrávala časť zvukových záznamov medzi obžalovaným a nasadeným agentom.

Nahrávky vznikli v trenčianskej väzenskej nemocnici a prehrať ich, ale bez prítomnosti verejnosti, navrhla prokurátorka Katarína Habčáková. Ako zdôvodnila, verejnosť žiadala vylúčiť z dôvodu ochrany totožnosti agenta, aby nedošlo k jeho spoznaniu podľa hlasu.

Agent bol nasadený na môjho klienta na základe rozhodnutia sudcu ŠTS. Bolo vyhotovených niekoľko takpovediac dní nahrávok. Úlohou agenta je vyťažovať osobu, pýtať sa, aké boli motívy, pohnútky skutku, či to bolo plánované, či konal sám alebo mal komplicov. Za nelegitímne však považujem určité vkladanie úvah napríklad o vláde, o čom sa obžalovaný dovtedy nevyjadroval, až kým sa ho agent nezačal vypytovať, čo by bolo s vládou, keby poškodený zomrel, prežila by vláda, padla by? Túto tému otvoril agent. Pre mňa sú tieto zvukové záznamy nepodstatné, ale chápem, že prokurátorka sa musí snažiť ‚udržať‘ terorizmus,“ vysvetlil obhajca Juraja Cintulu Namir Alyasry. Aj on navrhuje na ďalšom pojednávaní, ale len prečítať, prepisy štyroch zvukových záznamov.

Dôchodca Juraj Cintula čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozí mu doživotie. Taký trest si podľa Alyasryho obžalovaný nepripúšťa. Ako zdôraznil, postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom.

Juraja Cintula mal ku skutku viesť hnev voči poškodenému Ficovi, čo zdôraznil v prvé dni procesu. Rozhodol sa poškodiť jeho zdravie údajne preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.

Prokurátorka sa k nahrávkam medzi obžalovaným a agentom nechcela vyjadriť. „Vyhodnotenie dokazovania si nechám do záverečnej reči. Nebudem predbiehať. Obhajoba si tvrdí svoje a je na súde, aby si to sám vyhodnotil,“ reagovala Habčáková.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hromadná nehoda: Zrazilo sa šesť za sebou idúcich áut

Hromadná nehoda: Zrazilo sa šesť za sebou idúcich áut

DNES - 15:28Domáce

Na moste sa zrazilo šesť áut.

Tragická nehoda: Na železničnom priecestí sa zrazil vlak s autom

Tragická nehoda: Na železničnom priecestí sa zrazil vlak s autom

DNES - 14:52Domáce

Zrážka vlaku s autom si vyžiadala jednu obeť a jedného ťažko zraneného.

ŠÚKL varuje pred falošnými liekmi na chudnutie a cukrovku

ŠÚKL varuje pred falošnými liekmi na chudnutie a cukrovku

DNES - 14:40Domáce

Ponuka falšovaných liekov na internete prudko narástla.

SaS podala podnet na GP s poukázaním na možné porušenie zákona nečinnosťou FPU

SaS podala podnet na GP s poukázaním na možné porušenie zákona nečinnosťou FPU

DNES - 13:56Domáce

Strana Sloboda a Solidarita podala podnet na Generálnu prokuratúru SR s podozrením na porušenie zákona zo strany Fondu na podporu umenia.

Vosveteit.sk
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš domaTáto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspektOzempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotaťJaponská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmiLacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniuRuské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dátaTento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minútV populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmenaAndroid už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP