Tragická nehoda: Na železničnom priecestí sa zrazil vlak s autom
Zrážka vlaku s autom si vyžiadala jednu obeť a jedného ťažko zraneného.
Na železničnom priecestí v Seredi došlo dnes k tragickej dopravnej nehode. Po zrážke osobného vlaku s osobným automobilom zomrela jedna osoba a ďalšia utrpela ťažké zranenia. Vlaková doprava v danom úseku je momentálne zastavená.
Na mieste nešťastia zasahujú všetky záchranné zložky. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Vo vozidle sa v čase nehody nachádzali dve osoby. „Jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahla. Druhá osoba bola s ťažkými zraneniami transportovaná do nemocnice,“ uviedla polícia vo svojom stanovisku. Cestujúci vo vlaku by mali byť bez zranení.
Polícia miesto nehody dokumentuje a vykonáva prvotné vyšetrovacie úkony. „Presné príčiny a okolnosti, ktoré viedli k tejto tragédii, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala polícia.
Z dôvodu vyšetrovania a odstraňovania následkov nehody je železničná doprava v úseku Sereď dočasne prerušená. Premávka bude obnovená až po tom, ako to situácia na mieste dovolí.
