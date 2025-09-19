  • Články
Tragická nehoda: Na železničnom priecestí sa zrazil vlak s autom

  • DNES - 14:52
  • Sereď
Zrážka vlaku s autom si vyžiadala jednu obeť a jedného ťažko zraneného.

Na železničnom priecestí v Seredi došlo dnes k tragickej dopravnej nehode. Po zrážke osobného vlaku s osobným automobilom zomrela jedna osoba a ďalšia utrpela ťažké zranenia. Vlaková doprava v danom úseku je momentálne zastavená.

Na mieste nešťastia zasahujú všetky záchranné zložky. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.

Vo vozidle sa v čase nehody nachádzali dve osoby. „Jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahla. Druhá osoba bola s ťažkými zraneniami transportovaná do nemocnice,“ uviedla polícia vo svojom stanovisku. Cestujúci vo vlaku by mali byť bez zranení.

Polícia miesto nehody dokumentuje a vykonáva prvotné vyšetrovacie úkony. „Presné príčiny a okolnosti, ktoré viedli k tejto tragédii, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala polícia.

Z dôvodu vyšetrovania a odstraňovania následkov nehody je železničná doprava v úseku Sereď dočasne prerušená. Premávka bude obnovená až po tom, ako to situácia na mieste dovolí.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZTT
