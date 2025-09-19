Erik Tomáš: Pre kyberútok v automobilke v Nitre je možné využiť schému kurzarbeit
- DNES - 14:29
- Bratislava
Zamestnanci, ktorí musia zostať z dôvodu kyberútoku v automobilke Jaguar Land Rover v Nitre doma, môžu využiť schému kurzarbeit. V rámci nej je možné preplatiť pracovníkom 80 % mzdy. V piatok o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Predstavitelia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sú v kontakte s vedením automobilky Jaguar Land Rover v Nitre pre situáciu spôsobenú hekerským útokom. Ak pre prekážku na strane zamestnávateľa musia zamestnanci zostať doma, je možné využiť schému kurzarbeit, v rámci ktorej vieme počas tohto obdobia preplatiť týmto zamestnancom 80 % mzdy. Uhrádza sa to zo špeciálneho fondu Sociálnej poisťovne, do ktorého si počas roka prispievajú zamestnávatelia,“ uviedol Tomáš.
Spresnil, že ak si automobilka podá žiadosť, tak komisia zložená zo zástupcov ústredia práce, ministerstva hospodárstva a ministerstva financií posúdi, či je možné aj v tomto prípade schému kurzarbeitu pre skrátenú prácu uplatniť. Rovnaký prístup bude zvolený aj v prípade subdodávateľov. Šéf rezortu práce zároveň pripomenul, že koncom mája vláda schválila novelu zákona o schéme kurzarbeitu, v rámci ktorej sa rozšírila definícia aj o vonkajšie faktory, ktoré môžu spôsobiť prekážku na strane zamestnávateľa. Ide najmä o nepredvídateľné hospodárske dôvody, ako je napríklad výpadok exportu, objemu výroby alebo odbytu.
Výrobu v automobilke narušil rozsiahly kybernetický útok pred vyše dvomi týždňami, keď firma musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd. V utorok (16. 9.) informovalo vedenie automobilky zamestnancov, dodávateľov a partnerov, že aktuálne prerušenie výroby bolo predĺžené do stredy 24. septembra.
Zamestnávatelia vyzvali poslancov, aby zastavili konsolidáciu v súčasnej podobe
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov vyzvali poslancov Národnej rady SR, aby zastavili prijatie konsolidačného zákona v súčasnej podobe v parlamente.
Action sťahuje z predaja nebezpečný výrobok, môže vyžarovať radiáciu
Spotrebitelia by tento výrobok nemali používať.
Lesy SR odmietli pochybenie pri predaji bytu za 2600 eur, riaditeľa však odvolali
Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky odmietol tvrdenia o nezákonnom postupe pri predaji bytu v Stupave.
SaS: MPSVR by sa malo začať zaoberať zneužívaním systému sociálneho podnikania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR by sa malo začať zaoberať zneužívaním systému sociálneho podnikania a vyčistiť ho od podvodníkov.