  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 19.9.2025Meniny má Konštantín
27°Bratislava

Lavrov sa budúci týždeň stretne s Rubiom

  • DNES - 14:04
  • Moskva
Lavrov sa budúci týždeň stretne s Rubiom

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa budúci týždeň stretne so svojím americkým partnerom Marcom Rubiom na okraji zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. V piatok o tom informovali štátne médiá s odvolaním sa na ruského veľvyslanca pri OSN, píše TASR podľa agentúry AFP.

Budú diskutovať o celom rade otázok, bilaterálnych aj multilaterálnych. Konkrétny program ešte nie je stanovený, ale stretnutie sa plánuje,“ uviedol podľa agentúry RIA Novosti stály predstaviteľ Ruska pri OSN Vasilij Nebenzia.

Všeobecná rozprava na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN sa bude konať v New Yorku od 23. do 29. septembra. Rubio ešte v utorok informoval, že americký prezident Donald Trump sa pri príležitosti tohto zasadnutia pravdepodobne stretne s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským. Šéf Bieleho domu stále dúfa, že sa mu podarí sprostredkovať mierovú dohodu medzi Kyjevom a Moskvou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Európska komisia predložila členským štátom 19. balík sankcií proti Rusku

Európska komisia predložila členským štátom 19. balík sankcií proti Rusku

DNES - 13:28Zahraničné

Európska komisia v piatok oznámila, že predložila členským štátom na schválenie nový, v poradí už 19. balík sankcií proti Rusku.

Izrael vyzval na evakuácie v Gaze a uviedol, že použije „bezprecedentnú silu“

Izrael vyzval na evakuácie v Gaze a uviedol, že použije „bezprecedentnú silu“

DNES - 13:26Zahraničné

Izraelská armáda v piatok varovala, že v meste Gaza zasiahne „bezprecedentnou silou“, pričom naliehala na obyvateľov, aby rýchlo odišli na juh.

Masaryk vo svojich posledných slovách označil Hlinku za hlupáka

Masaryk vo svojich posledných slovách označil Hlinku za hlupáka

DNES - 11:51Zahraničné

Masaryk v zapečatenom liste spomenul Andreja Hlinku a jeho "chybu s Maďarmi".

V Bostone vyhlásili laureátov cien Ig Nobel

V Bostone vyhlásili laureátov cien Ig Nobel

DNES - 11:48Zahraničné

Jašterice jediace pizzu, cesnak v materskom mlieku a vplyv alkoholu na znalosť cudzích jazykov patrili medzi ocenené vedecké štúdie v rámci udeľovania cien Ig Nobel.

Vosveteit.sk
Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspektOzempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotaťJaponská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmiLacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniuRuské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dátaTento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minútV populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmenaAndroid už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!
Ako môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do GoogluAko môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do Googlu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP