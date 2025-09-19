Lavrov sa budúci týždeň stretne s Rubiom
- DNES - 14:04
- Moskva
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa budúci týždeň stretne so svojím americkým partnerom Marcom Rubiom na okraji zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. V piatok o tom informovali štátne médiá s odvolaním sa na ruského veľvyslanca pri OSN, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Budú diskutovať o celom rade otázok, bilaterálnych aj multilaterálnych. Konkrétny program ešte nie je stanovený, ale stretnutie sa plánuje,“ uviedol podľa agentúry RIA Novosti stály predstaviteľ Ruska pri OSN Vasilij Nebenzia.
Všeobecná rozprava na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN sa bude konať v New Yorku od 23. do 29. septembra. Rubio ešte v utorok informoval, že americký prezident Donald Trump sa pri príležitosti tohto zasadnutia pravdepodobne stretne s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským. Šéf Bieleho domu stále dúfa, že sa mu podarí sprostredkovať mierovú dohodu medzi Kyjevom a Moskvou.
Európska komisia predložila členským štátom 19. balík sankcií proti Rusku
Európska komisia v piatok oznámila, že predložila členským štátom na schválenie nový, v poradí už 19. balík sankcií proti Rusku.
Izrael vyzval na evakuácie v Gaze a uviedol, že použije „bezprecedentnú silu“
Izraelská armáda v piatok varovala, že v meste Gaza zasiahne „bezprecedentnou silou“, pričom naliehala na obyvateľov, aby rýchlo odišli na juh.
Masaryk vo svojich posledných slovách označil Hlinku za hlupáka
Masaryk v zapečatenom liste spomenul Andreja Hlinku a jeho "chybu s Maďarmi".
V Bostone vyhlásili laureátov cien Ig Nobel
Jašterice jediace pizzu, cesnak v materskom mlieku a vplyv alkoholu na znalosť cudzích jazykov patrili medzi ocenené vedecké štúdie v rámci udeľovania cien Ig Nobel.