SaS podala podnet na GP s poukázaním na možné porušenie zákona nečinnosťou FPU

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podala podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR s podozrením na porušenie zákona zo strany Fondu na podporu umenia (FPU).

Liberáli poukazujú na to, že sa nečinnosťou fondu a nezrealizovaním interných smerníc nenaplnil právny základ pre rozhodovanie, a tým je aj aktuálne schválená štruktúra podpory v rozpore so zákonom i štatútom fondu.

René Parák zo SaS odôvodnil podanie tým, že Rada FPU tento rok neprijala v stanovených termínoch žiadne krátkodobé ani strednodobé ciele. „To malo zásadné dosahy na fungovanie celého fondu - riaditeľ nemohol pripraviť zásady a priority, neboli riadne rozhodnutia o alokáciách, nezverejnili sa harmonogramy výziev a znemožnila sa aj verejná kontrola činnosti. Bez týchto cieľov nemal fond právny základ na rozhodovanie,“ vysvetlil Parák.

Upozornil, že absencia štatútom FPU stanovených krátkodobých a strednodobých cieľov znamená porušenie povinnosti konať vo verejnom záujme. „Tieto dokumenty nie sú formalitou. Sú záväzným podkladom pre plánovanie výziev, programov a rozdeľovanie verejných zdrojov. Ich nezverejnením došlo k narušeniu kontinuity a predvídateľnosti podporných mechanizmov, čím utrpela nielen odborná obec, ale aj dôvera verejnosti v transparentnosť fondu,“ upozornil Parák, ktorý je presvedčený, že vzhľadom na okolnosti nie je štruktúra podpornej činnosti v súlade so zákonom ani so štatútom fondu.

Zásady a priority podpornej činnosti FPU na rok 2026 schválila rada fondu v stredu (17. 9.). Už predtým túto štruktúru kritizovali zástupcovia kultúrnej i akademickej obce a aj samosprávy. V novej schéme vidia ohrozenia regionálnej kultúry a zníženie dostupnosti kultúry pre verejnosť, zmena bude mať podľa nich výrazne negatívne dosahy na zriaďovanú i nezriaďovanú kultúru.

Predseda Rady FPU Matúš Oľha však v reakcii zdôraznil, že zásady podpornej činnosti na rok 2026 sa týkajú všetkých oblastí umenia. Odmieta zároveň vyjadrenia o „nefunkčnosti a masakri“, ktoré má nová štruktúra podpornej činnosti FPÚ spôsobiť v kultúre. Nové pravidlá majú podľa neho narovnať deformácie, ktoré vytvárala predchádzajúca štruktúra podpornej činnosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
