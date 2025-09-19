Smrteľné následky osýpok: Dieťa zomrelo roky po nakazení
Na neurologické ochorenie neexistuje liečba.
Školáčka z Los Angeles zomrela po tom, ako sa u nej rozvinulo vzácne neurologické ochorenie. Informuje o tom portál New York Post s tým, že vzniku ochorenia predchádzala nákaza osýpkami pred niekoľkými rokmi.
Dieťa sa nakazilo osýpkami ešte predtým, ako ho mohli zaočkovať. Prvá dávka vakcíny sa pritom bežne podáva medzi 12. a 15. mesiacom života.
Najčastejšou komplikáciou osýpok je zápal pľúc, ktorý sa môže rozvinúť do zápalu priedušiek a hrtanu. Ako pripomína New York Post, v ojedinelých prípadoch môže dôjsť k rozvinutiu subakútnej sklerozujúcej panencefalitídy (SSPE), ako to bolo v prípade dievčaťa.
Liek naň neexistuje
Po prekonaní osýpok môže vírus zostať v tele nakazeného a v priebehu niekoľkých rokov zmutovať tak, že spustí SSPE. Zo sto tisíc nakazených k tomu dochádza u 4 až 11 z nich.
Ochorenie, ktoré sa spočiatku prejavuje zmenou nálady, svalovými zášklbmi, záchvatmi, až napokon vážnym poškodením mozgu a smrťou, môže vzniknúť 6 až 10 rokov po prekonaní osýpok. Neexistuje naň žiadny liek.
Ako uvádza New York Post, v Spojených štátoch zaznamenajú as 4 až 5 prípadov SSPE ročne. S klesajúcim záujmom o očkovanie však zdravotníci očakávajú nárast tohto čísla.
Úmrtnosť na SSPE predstavuje 95 percent, pacientom sa podávajú len lieky na zmiernenie príznakov.
„Tento prípad je bolestivou pripomienkou toho, aké nebezpečné môžu byť osýpky, najmä pre najkrehkejších členov spoločnosti,“ uviedol hlavný hygienik okresu Los Angeles Muntu Davis.
Davis zároveň zdôraznil dôležitosť očkovania. „Očkovaním nechránite len seba, ale aj svoju rodinu, susedov a najmä deti, ktoré ešte nedosiahli vek na podanie vakcíny,“ dodal.
Ako si zlepšiť zdravie čriev bez doplnkov? Pomôže aj hlina
Lekárka radí, ako podporiť kvalitu črevnej mikroflóry bez drahých doplnkov.
Kľúčová príčina rakoviny pečene odhalená: Dostaneme nový liek?
Ochorenia pečene nesúvisia len s alkoholom. Nová štúdia približuje jeden z mechanizmov vzniku rakoviny tohto orgánu.
Lymfóm a jeho 6 príznakov, ktoré by lekári nikdy neignorovali
Aj bežnú chybičku krásy treba radšej vyšetriť.
Toto bežné ovocie a zelenina posilňuje srdce a znižuje riziko úmrtia o 24 %
Tieto potraviny výrazne znižujú riziko srdcových ochorení.