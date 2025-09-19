Zamestnávatelia vyzvali poslancov, aby zastavili konsolidáciu v súčasnej podobe
- DNES - 13:29
- Bratislava
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzvali poslancov Národnej rady (NR) SR, aby zastavili prijatie konsolidačného zákona v súčasnej podobe v parlamente.
Zároveň vyzvali vládu SR, aby okamžite prehodnotila formu prípravy konsolidačných opatrení, reálne otvorila sociálny dialóg s odborármi a zamestnávateľmi a prestala prenášať zodpovednosť na budúce generácie. Informovala o tom v piatok RÚZ.
RÚZ varovala, že ak bude vláda pokračovať v nesystémových a nekoordinovaných opatreniach bez reálneho dialógu so sociálnymi partnermi, odliv talentov sa ešte väčšmi zrýchli, investori budú hľadať iné krajiny, daňová báza sa bude znižovať, nie zvyšovať, a sociálne napätie porastie. „Je neakceptovateľné, že práve tí, ktorí tvoria hodnoty a platia dane, teda zamestnávatelia a pracujúci, majú opäť niesť zásadné bremeno konsolidácie,“ zdôraznil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
Zamestnávatelia opakovane kritizovali, že sociálni partneri neboli prizvaní k príprave jednotlivých konsolidačných opatrení v čase ich tvorby. S odborármi sa zhodli, že odpoveď vlády a argument, že „by sa aj tak nedohodli“, je neakceptovateľná a len podčiarkuje, že vláda nepovažuje sociálny dialóg za kľúčový. Takýto spôsob „dialógu“ je podľa RÚZ len jeho karikatúrou.
Odmietnutie návrhov zamestnávateľov aj odborárov na kompromisné riešenia šetrenia v rámci konsolidácie, ktoré by nezaťažovali slovenskú ekonomiku, podľa nich jasne ukazuje, že cieľom nie je skutočná diskusia o hľadaní riešení, ale jednostranné presadzovanie politického diktátu bez akejkoľvek spätnej väzby.
Opatrenia, ktoré vláda prijíma, budú mať podľa zamestnávateľov okamžité a zásadné negatívne vplyvy na celú ekonomiku. Firmám zostane menej prostriedkov na investície, rozvoj a inovácie. V prostredí rastúcich nákladov a nestability sa bude investičná aktivita utlmovať - Slovensko tak príde o nové projekty a príležitosti. Zamestnávanie sa stane ešte nákladnejšie a menej atraktívne, najmä pri kvalifikovanej pracovnej sile. Výsledkom bude spomalenie tvorby pracovných miest a zvyšovanie tlaku na presun podnikateľskej činnosti mimo krajiny.
Mladí a kvalifikovaní ľudia budú ešte intenzívnejšie odchádzať do zahraničia, kde je za rovnakú prácu vyššia čistá mzda a štát im nekladie prekážky. RÚZ pripomenula, že v okolitých krajinách je zdanenie práce výrazne nižšie, teda čistý príjem zamestnancov vyšší a tento rozdiel sa v budúcom roku ešte prehĺbi.
Na Slovensku jeden vysokokvalifikovaný zamestnanec prispeje k verejnému rozpočtu sumou minimálne 46.000 eur ročne. Zamestnancov, ktorých sa najviac dotýka zvýšenie dane z príjmu a odvodov, je zhruba 100.000. Únia zamestnávateľov predpokladá, že ak sa 5000 z nich odsťahuje do okolitých krajín, keďže táto pracovná sila je výrazne mobilná, suma, o ktorú takto Slovensko môže prísť na daniach a odvodoch, dosahuje až 200 miliónov eur ročne.
Action sťahuje z predaja nebezpečný výrobok, môže vyžarovať radiáciu
Spotrebitelia by tento výrobok nemali používať.
Lesy SR odmietli pochybenie pri predaji bytu za 2600 eur, riaditeľa však odvolali
Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky odmietol tvrdenia o nezákonnom postupe pri predaji bytu v Stupave.
SaS: MPSVR by sa malo začať zaoberať zneužívaním systému sociálneho podnikania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR by sa malo začať zaoberať zneužívaním systému sociálneho podnikania a vyčistiť ho od podvodníkov.
Nvidia oznámila nové partnerstvo s Intelom
Výrobca čipov Nvidia vo štvrtok oznámil nové partnerstvo so spoločnosťou Intel, ktorá sa zaoberá polovodičmi.