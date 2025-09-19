  • Články
Šutaj Eštok požiadal brannobezpečnostný výbor o vypočutie Jany Maškarovej

  • DNES - 13:27
  • Bratislava
Výbor musí Maškarovú vypočuť pred jej riadnym vymenovaním do funkcie.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) požiadal Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť o určenie termínu na vypočutie prezidentky Policajného zboru poverenej výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jany Maškarovej. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

Ako Neumann dodal, minister výbor požiadal o termín v „čo najkratšom možnom čase“.

Maškarovú minister vnútra poveril vedením zboru v januári. Vypočutie prezidenta Policajného zboru pred brannobezpečnostným výborom vyžaduje zákon.

Maškarová v júni vyhlásila, že je pred výbor pripravená predstúpiť kedykoľvek.

Zdroj: Info.sk, TASR
SaS podala podnet na GP s poukázaním na možné porušenie zákona nečinnosťou FPU

SaS podala podnet na GP s poukázaním na možné porušenie zákona nečinnosťou FPU

DNES - 13:56Domáce

Strana Sloboda a Solidarita podala podnet na Generálnu prokuratúru SR s podozrením na porušenie zákona zo strany Fondu na podporu umenia.

PS: Novela zákona o sudcoch a prísediacich je nástrojom šikanovania sudcov

PS: Novela zákona o sudcoch a prísediacich je nástrojom šikanovania sudcov

DNES - 13:04Domáce

Novela zákona o sudcoch a prísediacich z dielne rezortu spravodlivosti je podľa opozičného hnutia PS nástrojom na šikanovanie nepohodlných sudcov.

SaS kritizuje organizáciu Dní Ministerstva vnútra SR, minister by mal odstúpiť

SaS kritizuje organizáciu Dní Ministerstva vnútra SR, minister by mal odstúpiť

DNES - 12:29Domáce

Opozičná strana SaS kritizuje organizáciu Dní Ministerstva vnútra, ktoré sú podľa nej predražené.

Maturantov budú testovať elektronicky už tento rok

Maturantov budú testovať elektronicky už tento rok

DNES - 11:25Domáce

Slovensko je plne pripravené na elektronické testovanie maturity v školskom roku 2025/26. Na jar si budú môcť žiaci zvoliť, či budú chcieť byť testovaní elektronicky, alebo písomne.

