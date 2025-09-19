Šutaj Eštok požiadal brannobezpečnostný výbor o vypočutie Jany Maškarovej
Výbor musí Maškarovú vypočuť pred jej riadnym vymenovaním do funkcie.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) požiadal Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť o určenie termínu na vypočutie prezidentky Policajného zboru poverenej výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jany Maškarovej. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Ako Neumann dodal, minister výbor požiadal o termín v „čo najkratšom možnom čase“.
Maškarovú minister vnútra poveril vedením zboru v januári. Vypočutie prezidenta Policajného zboru pred brannobezpečnostným výborom vyžaduje zákon.
Maškarová v júni vyhlásila, že je pred výbor pripravená predstúpiť kedykoľvek.
