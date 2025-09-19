Izrael vyzval na evakuácie v Gaze a uviedol, že použije „bezprecedentnú silu“
- DNES - 13:26
- Tel Aviv
Izraelská armáda v piatok varovala, že v meste Gaza zasiahne „bezprecedentnou silou“, pričom naliehala na obyvateľov, aby rýchlo odišli na juh.
Zároveň oznámila uzavretie dočasnej evakuačnej trasy, ktorú otvorila pred 48 hodinami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hovorca armády v príspevku na platforme X adresovanom obyvateľom mesta Gaza uviedol, že dočasná cesta na juh sa uzavrela a „izraelské obranné sily budú naďalej postupovať s bezprecedentnou silou proti (palestínskemu militantnému hnutiu) Hamas a iným teroristickým organizáciám“.
Hovorca pripomenul, že jedinou možnou cestou na juh je ulica ar-Rašíd, a vyzval obyvateľov, aby „využili túto príležitosť a pridali sa k státisícom obyvateľov mesta, ktorí sa už premiestnili na juh do humanitárnej zóny“.
Izrael v utorok oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v Gaze, najväčšom meste rovnomennej palestínskej enklávy. Státisícom tamojších obyvateľov predtým nariadil evakuovať sa na juh Pásma Gazy. Armáda uviedla, že v meste očakáva prítomnosť dvoch až troch tisícov militantov. Cieľom operácie je podľa izraelských predstaviteľov likvidácia teroristickej infraštruktúry Hamasu v meste.
