  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 30.9.2025Meniny má Jarolím
Bratislava

Spálené jedlo nevyhadzujte, takéto to môže mať následky

  • DNES - 6:13
  • Svet
Spálené jedlo nevyhadzujte, takéto to môže mať následky

Ak vám inštinkt našepkáva hodiť spálené jedlo do koša, radšej si to rozmyslite.

Každému domácemu kuchárovi alebo pekárovi sa už aspoň raz podarilo pripáliť jedlo počas prípravy. Ak sa to zaobišlo bez požiaru, nejde o žiadnu katastrofu – stačí nepodarok hodiť do koša, a zopakovať postup, tentoraz dôslednejšie.

Američanka Ally, ktorá pôsobí v hasičskom zbore viac ako 10 rokov, však zdôrazňuje, že pripálené jedlo by nikdy nemalo putovať priamo do odpadkov. Na TikToku tak reagovala na video, v ktorom mladá žena pripálila koláč a vyhodila ho do koša.

Podľa Ally aj ak sa všetko zdá v poriadku, „pripálené jedlo nehoďte do koša, kým nevychladne na bezpečnom mieste ako drez alebo sporák.“ V opačnom prípade podľa nej riskujete vznik požiaru.

„Požiar nevzniká len z horenia, stačí niečo horúce. K spáleniu jedla došlo preto, že sa prehrialo, a vnútri čiernych obhorených častí sa môžu nachádzať súčasti podobné uhlíkom v ohnisku,“ uviedla Ally vo videu.

Foto: tiktok.com/@themommyconfessionsss

Podľa nej do odpadkov hádžeme predmety, ktoré sa pri kontakte s horúcim povrchom môžu vznietiť.

Ako ďalej vysvetľuje Ally, pri prvých známkach dymenia v rúre alebo mikrovlnke zatvorte dvierka zariadenia, vypnite ho a počkajte, kým sa z neho prestane dymiť.

Zdroj: Info.sk, DP, tiktok.com/@themommyconfessionsss
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Obyvateľom obce poškodzujú autá líšky. Toto ich najviac láka

Obyvateľom obce poškodzujú autá líšky. Toto ich najviac láka

VČERA - 16:21Zaujímavosti

Líšky spôsobujú na vozidlách tisícové škody.

Prekvapivý pasažier: Český prezident letel nízkonákladovkou

Prekvapivý pasažier: Český prezident letel nízkonákladovkou

19:44 28.09.2025Zaujímavosti

Prezident ČR prekvapil cestujúcich v lietadle nízkonákladovej leteckej spoločnosti.

Toto sú 3 dôvody, prečo by ste mali v záhrade používať soľ

Toto sú 3 dôvody, prečo by ste mali v záhrade používať soľ

7:52 28.09.2025Zaujímavosti

Tu sú 3 spôsoby, ako obyčajná soľ nahradí drahú chémiu v záhrade.

Vosveteit.sk
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dvaGoogle Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamuV Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-sourceAndroid už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis IIZačiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Rheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónuRheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónu
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje cenyAKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí KremeľNemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP