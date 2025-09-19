Spálené jedlo nevyhadzujte, takéto to môže mať následky
- DNES - 6:13
- Svet
Ak vám inštinkt našepkáva hodiť spálené jedlo do koša, radšej si to rozmyslite.
Každému domácemu kuchárovi alebo pekárovi sa už aspoň raz podarilo pripáliť jedlo počas prípravy. Ak sa to zaobišlo bez požiaru, nejde o žiadnu katastrofu – stačí nepodarok hodiť do koša, a zopakovať postup, tentoraz dôslednejšie.
Američanka Ally, ktorá pôsobí v hasičskom zbore viac ako 10 rokov, však zdôrazňuje, že pripálené jedlo by nikdy nemalo putovať priamo do odpadkov. Na TikToku tak reagovala na video, v ktorom mladá žena pripálila koláč a vyhodila ho do koša.
Podľa Ally aj ak sa všetko zdá v poriadku, „pripálené jedlo nehoďte do koša, kým nevychladne na bezpečnom mieste ako drez alebo sporák.“ V opačnom prípade podľa nej riskujete vznik požiaru.
„Požiar nevzniká len z horenia, stačí niečo horúce. K spáleniu jedla došlo preto, že sa prehrialo, a vnútri čiernych obhorených častí sa môžu nachádzať súčasti podobné uhlíkom v ohnisku,“ uviedla Ally vo videu.
Foto: tiktok.com/@themommyconfessionsss
Podľa nej do odpadkov hádžeme predmety, ktoré sa pri kontakte s horúcim povrchom môžu vznietiť.
Ako ďalej vysvetľuje Ally, pri prvých známkach dymenia v rúre alebo mikrovlnke zatvorte dvierka zariadenia, vypnite ho a počkajte, kým sa z neho prestane dymiť.
