V Bostone vyhlásili laureátov cien Ig Nobel
- DNES - 11:48
- Washington
Jašterice jediace pizzu, cesnak v materskom mlieku a vplyv alkoholu na znalosť cudzích jazykov patrili medzi ocenené vedecké štúdie v rámci udeľovania cien Ig Nobel.
Vo štvrtok ich po 35-krát udelili na slávnostnom ceremoniáli v americkom Bostone. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Cena Ig Nobel sa podľa organizátorov udeľuje za výskum ktorý „rozosmeje ľudí a potom ich prinúti zamyslieť sa". Tento rok výročný galavečer a udelenie cien v desiatich kategóriách prilákal približne 1000 divákov vrátane nositeľov skutočnej Nobelovej ceny.
Cenu za výživu získal tím z Nigérie, Toga, Talianska a Francúzska za výskum, či určité druhy jašteríc uprednostňujú určité druhy pizze. V pediatrii boli americkí výskumníci ocenení za skúmanie toho, čo prežíva dojčené dieťa, keď jeho matka zje cesnak.
Nemeckí výskumníci Fritz Renner a Jessica Werthmannová získali cenu za mier, keď preukázali, že alkohol môže niekedy pomôcť pri zlepšovaní znalostí cudzích jazykov. Medzinárodný tím vedcov zase skúmal, či podávanie alkoholu netopierom zhoršuje ich schopnosť lietať.
Tím výskumníkov z niekoľkých európskych krajín študoval fyziku omáčky na cestoviny. Tím z Japonska sa venoval výskumu, či kravy ochráni pred dotieranie múch, ak ich pomaľujú pruhmi pripomínajúcimi zebry.
Antinobelove ceny (oficiálne Ig Nobel z anglického ignoble) sa udeľujú za absurdné či zdanlivo neužitočné výskumy, „ktoré nemožno alebo by sa nemali opakovať“. Organizuje ich digitálny časopis Annals of Improbable Research (Anály nepravdepodobného výskumu).
Ceremoniál ich udeľovania sa zvyčajne koná krátko pred vyhlásením laureátov Nobelových cien za fyziku, chémiu, fyziológiu alebo medicínu, literatúru a mier. Tento rok to pripadne na 6. až 13. októbra.
