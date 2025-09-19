Z trhu sťahujú ďalšiu hračku, deťom môže uškodiť
Pri používaní výrobku podľa SOI hrozí riziko zadusenia malých detí.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) informuje o nebezpečnom výrobku, ktorý môže ohroziť bezpečnosť a zdravie malých detí. Ako uviedla na svojom webe, ide o hrací pultík do auta s volantom „LUDI®“ pôvodom z Číny.
Hračka je vyrobená z textilného pultu a plastového volantu. Hračka určená pre deti od 18 mesiacov funguje po vložení troch batérií typu AA. Predáva sa v kartónovej škatuli s týmito údajmi: Ref.: 30500LU, LOT: 473723, EAN kód: 3550833305003 a označenie CE.
Foto: soi.sk
Podľa inšpekcie deťom pri hraní hrozí riziko zadusenia. „Pri skúške pádom sa pri páde hračky na povrch oceľovej platne oddelila spodná časť volantu a uvoľnili sa 2 ks skrutiek. Tieto skrutky úplne zapadli do valca na malé časti,“ uviedla SOI, podľa ktorej hrozí, že deti si vložia drobné súčiastky do úst a prehltnú ich, čím môže dôjsť k duseniu.
Výrobok nepoužívajte!
SOI označila hračku za nebezpečný výrobok a nariadila jej stiahnutie z trhu. V prípade, že ste si ju už kúpili, môžete ju vrátiť predajcovi, ktorý vám poskytne vrátenie kúpnej sumy, náhradu za výrobok rovnakej kategórie a podobnej ceny alebo opravenie výrobku.
„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodala SOI.
V priebehu tohto týždňa sme vás informovali aj o ďalších dvoch hračkách, ktoré nariadili stiahnuť z trhu. Ako informovali inšpektori, v lopte Hover X Ball QST-811 z Číny zistili nadlimitnú koncentráciu olova. Ako nebezpečnú označili inšpektori aj elektronickú hru, pri ktorej zistili nadlimitnú koncentráciu olova a kadmia.
