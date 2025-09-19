Bielorusko vyhostilo českého diplomata
- DNES - 11:28
- Minsk/Praha
Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že nariadilo českému diplomatovi opustiť krajinu do 72 hodín a predvolalo si tiež vysokopostaveného poľského diplomata.
Kroky bieloruskej vlády prichádzajú v reakcii na to, že Varšava a Praha tento mesiac vyhostili bieloruských diplomatov pre obvinenie zo špionáže, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters a Belta.
Bieloruské ministerstvo vo svojom vyhlásení uviedlo, že vyhostenie je výsledkom „dlhodobej a pretrvávajúcej predpojatosti českých orgánov voči Bielorusku“. „Sme povinní reagovať v súlade so zaužívanými diplomatickými postupmi,“ dodal rezort diplomacie.
Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) minulý týždeň informovala, že spoločne so spravodajskými službami Rumunska a Maďarska rozbila bieloruskú spravodajskú sieť budovanú v Európe. Ministerstvo zahraničných vecí ČR preto rozhodlo o vyhostení bieloruského spravodajského dôstojníka, ktorý v krajine pôsobil pod krytím diplomata. Podľa šéfa BIS Michala Koudelku je potrebné obmedziť pohyb akreditovaných diplomatov z Ruska a Bieloruska na území schengenu.
Vzťahy Bieloruska s krajinami strednej Európy sa postupne zhoršili najmä pre jeho podporu Ruska vo vojne na Ukrajine. Minsk umožnil ruským jednotkám využiť svoje územie pri agresii voči Ukrajine, hoci bieloruský prezident zdôraznil, že ozbrojené sily jeho krajiny sa na vojne podieľať nebudú.
Bielorusko tento mesiac tiež hostilo spoločné vojenské cvičenia s Ruskom Zapad 2025.
