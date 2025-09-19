  • Články
Maturantov budú testovať elektronicky už tento rok

  • DNES - 11:25
  • Bratislava
Maturantov budú testovať elektronicky už tento rok

Slovensko je plne pripravené na elektronické testovanie maturity v školskom roku 2025/26. Na jar si budú môcť žiaci zvoliť, či budú chcieť byť testovaní elektronicky, alebo písomne.

V budúcom roku tak nebude elektronická maturita povinná. Týkať sa to zatiaľ bude len externej časti slovenského a maďarského jazyka. Žiaci takisto dostanú predbežné výsledky. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že tak napĺňajú míľnik z plánu obnovy.

Elektronická maturitná skúška znamená, že študenti už nebudú musieť vypisovať papierovú podobu, ale budú môcť test absolvovať elektronicky na počítači,“ povedal Drucker.

Riaditeľka odboru hodnotenia a monitorovania vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) Ivana Pichaničová priblížila, že do eMaturity sa budú môcť žiaci prihlásiť od 21. októbra do 11. novembra. „Bude otvorená platforma pre žiakov a pre školy. Do 11. novembra si žiak môže vyskúšať otestovať sa v tom systéme a rozhodnúť sa, či si vyberie elektronickú, alebo papierovú formu,“ uviedla.

Drucker tvrdí, že aktuálne prebieha najväčšia digitalizácia škôl. Vybavené budú modernou technikou v objeme 225 miliónov eur. Zároveň ministerstvo na základe verejného obstarávania vybralo najúspešnejšiu ponuku technológie na eMaturitu, ktorá sa používa vo viac ako 100 krajinách. Ide podľa ministra o platformu na elektronické testovanie a zároveň sa využíva aj pri testovaní PISA. V súčasnosti má rezort zakontrahovanú ponuku v hodnote 7,5 milióna eur na päť rokov vrátane prevádzky všetkých licencií, infraštruktúry. „Vychádza to približne na 100.000 testov ročne. To zodpovedá aj potrebe našich stredných škôl, počet maturantov je niekde okolo 40.000,“ poznamenal Drucker.

Riaditeľka NIVaM Romana Kanovská deklarovala, že majú pripravené náhradné riešenia, ak by došlo počas eMaturity k technickým zlyhaniam. V škole budú pre žiakov pripravené vytlačené papierové testy ako záloha. Pri zlyhaní dostane škola päťminútový priestor na to, aby žiaka posadila k testu a on si mohol prepísať odpovede na papierový hárok. Kanovská tvrdí, že tak skončia v termíne spolu s ostatnými žiakmi, resp. s päťminútovým posunom. „Ak bude škola potrebovať viac času, tak to, samozrejme, bude riešené,“ podotkla.

Platforma TAO, pomocou ktorej budú žiaci robiť elektronickú maturitu, je podľa Pichaničovej pripravená aj na to, ak by sa študent chcel dostať mimo okna, kde maturita beží. Žiaka to po takomto pokuse automaticky z platformy vyhodí. „Je na rozhodnutí prítomného administrátora, ktorý rozhodne, či žiaka vráti do testu,“ poznamenala.

Zdroj: Info.sk, TASR
