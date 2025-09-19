Riaditeľ MI6: Nič nenasvedčuje tomu, že by chcel Putin rokovať o mieri
- DNES - 11:00
- Istanbul
Ruský prezident podľa Richarda Moora Západ „vodí za nos“
Podľa riaditeľa britskej rozviedky MI6 Richarda Moora v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že ruský prezident Vladimir Putin by mal akýkoľvek záujem rokovať o mierovej dohode o Ukrajine, ktorá by neznamenala takmer úplnú kapituláciu Kyjeva. Uviedol to v piatok na konferencii v Istanbule. Upozornili na to agentúry Reuters a AP, informuje TASR.
Ruský prezident podľa Moorea Západ „vodí za nos“. „Snaží sa presadiť svoju imperiálnu vôľu všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii. Nemôže však uspieť,“ povedal. „Putin si jednoducho ukrojil väčší kus, než dokáže stráviť. Myslel si, že dosiahne ľahké víťazstvo. Ako aj mnohí ďalší však podcenil Ukrajincov,“ dodal šéf tajnej služby.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane vyzýva na stretnutie so šéfom Kremľa Putinom s cieľom rokovať o prímerí vo vojne, ktorú Rusko začalo vo februári 2022. Moskva to doposiaľ odmieta. Zelenskyj tvrdí, že iba rokovania lídrov môžu viesť k ukončeniu konfliktu. Putin začiatkom septembra Zelenského pozval do Moskvy, čo Kyjev označil za neprijateľné.
Mierovú dohodu medzi oboma krajinami sa snaží presadiť aj americký prezident Donald Trump, ktorý sa kvôli tomu s Putinom v auguste stretol na Aljaške. Putinova neochota nájsť mierové riešenie Trumpa už dlhšie frustruje. Vo štvrtok počas návštevy Británie vyhlásil, že ho naozaj sklamal.
