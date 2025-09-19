  • Články
Lekárne evidujú vyšší dopyt po antigénových testoch na COVID-19

Lekárne evidujú vyšší dopyt po antigénových testoch na COVID-19

V lekárňach na Slovensku v posledných týždňoch stúpol dopyt po antigénových testoch na ochorenie COVID-19.

Evidujú tiež zvýšený záujem verejnosti o nákup rúšok a antibakteriálnych gélov. Deklarujú, že sú zásobované dostatočne. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytol hovorca Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární (APSL) Peter Sedláček.

Ako uviedol, lekárne pri porovnaní predajov testov za mesiace júl a august zaznamenali 180-percentný nárast. „V úvodných dvoch septembrových týždňoch predaje stúpli ešte výraznejšie, aktuálne evidujeme až štvornásobný nárast,“ dodal Sedláček.

Vzhľadom na rastúci počet covidových prípadov tiež lekárne evidujú zvýšený dopyt o prevenciu, napríklad pri nákupe rúšok či antibakteriálnych gélov. „Tu predaje dokonca prekonali úroveň z najintenzívnejšieho obdobia na začiatku roka,“ spresnil hovorca.

Lekárnici sú podľa jeho slov na nastávajúcu sezónu pripravení. „Vytvorili si dostatočné zásoby testov aj liekov. Situáciu, samozrejme, priebežne sledujeme, aby sme vedeli reagovať na potreby pacientov,“ ozrejmil.

Zdroj: Info.sk, TASR
