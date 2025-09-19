Polícia zasahuje pri streľbe
Podľa polície došlo k streľbe na vozidlo.
Polícia zasahuje v obci Dačov Lom pri Veľkom Krtíši. Ako informovala banskobystrická krajská polícia na Facebooku, na mieste malo dôjsť k streľbe na vozidlo.
Miesto streľby aktuálne dokumentujú. "Bližšie informácie k prípadu bude možné zo strany polície poskytnúť neskôr," uviedla polícia.
Lekárne evidujú vyšší dopyt po antigénových testoch na COVID-19
V lekárňach na Slovensku v posledných týždňoch stúpol dopyt po antigénových testoch na ochorenie COVID-19.
PS vedie v prieskume pred Smerom o 4 percentá
Voľby do Národnej rady SR by v septembri vyhralo hnutie PS so ziskom 22 percent hlasov.
Polícia zasahuje pri výbuchu, páchateľa hľadajú
Polícia dokumentuje miesto udalosti.
Na D2 horí kamión, premávka je obmedzená
V úseku je neprejazdný pravý jazdný pruh.