Piatok, 19.9.2025
Iron Maiden sa vrátia do Európy, prídu aj do Bratislavy

  • DNES - 9:07
  • Bratislava
Iron Maiden sa vrátia do Európy, prídu aj do Bratislavy

Britská heavymetalová legenda Iron Maiden ohlasuje pokračovanie svojho dvojročného svetového turné s názvom Run For Your Lives aj v roku 2026.

Prvé potvrdené európske dátumy sú kombináciou prestížnych festivalov a niekoľkých štadiónových koncertov. V Bratislave vystúpia 30. mája 2026 na Národnom futbalovom štadióne. TASR informovala PR manažérka Zuzana Badinková.

Turné Run For Your Lives si neskutočne užívame. Fanúšikovia sú úžasní, setlist je ideálny k 50. výročiu a show je podľa mňa naša najlepšia vôbec. Záujem o vstupenky bol obrovský - takmer všade bolo vypredané a navštívilo nás vyše milióna fanúšikov. Rozhodli sme sa preto pridať ešte niekoľko koncertov v Európe, než vyrazíme do ďalších krajín sveta. Samozrejme, opäť s nami bude bubeník Simon Dawson a on aj celá kapela chceme poďakovať našim fanúšikom za fantastické prijatie, ktorého sa mu na prvej časti turné od fanúšikov dostalo,“ hovorí Steve Harris.

Festivaly sme mali vždy radi - je to výzva hrať pred ľuďmi, ktorí tam nie sú len kvôli nám, a práve to nás baví. Preto sme sa rozhodli hrať na čo najviac skvelých metalových festivaloch, na ktoré sa tento rok dokážeme dostať. Navyše si konečne zahráme aj na štadiónoch v Grécku, Rumunsku, v Bulharsku a tiež by sme chceli ohlásiť návrat na Slovensko, keď si po fantastickom júnovom koncerte v hale tentoraz zahráme na Národnom futbalovom štadióne a precítime energiu obrovského publika,“ dodáva.

Zdroj: Info.sk, TASR
