PS vedie v prieskume pred Smerom o 4 percentá
Voľby do Národnej rady (NR) SR by v septembri vyhralo hnutie PS so ziskom 22 percent hlasov.
Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 18,2 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 9,7 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.
Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika (9,7 percenta) a Hnutie Slovensko (8,5 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj KDH (6,1 percenta) a SaS (6,1 percenta). Tesne by sa do NR SR dostali i Demokrati (5,1 percenta).
So ziskom 4,3 percenta by zostali pred bránami parlamentu SNS aj Maďarská aliancia.
Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 39 kresiel a Smer-SD 32. So 17 poslancami by boli v NR SR Hlas-SD a Republika. Hnutie Slovensko by malo 15 mandátov, KDH 11 a SaS 10 kresiel. Demokrati by skončili v parlamente so ziskom 9 mandátov.
Prieskum sa realizoval od 10. do 17. augusta na vzorke 1086 respondentov.
Polícia zasahuje pri výbuchu, páchateľa hľadajú
Polícia dokumentuje miesto udalosti.
Na D2 horí kamión, premávka je obmedzená
V úseku je neprejazdný pravý jazdný pruh.
Verejnosť môže opäť pomôcť nevidiacim prostredníctvom zbierky Biela pastelka
Verejnosť môže v piatok opäť pomôcť nevidiacim prostredníctvom zbierky Biela pastelka.
Škôlkari skončili v nemocnici, budovu museli uzavrieť
Viaceré deti zo škôlky hospitalizovali s nevoľnosťou.