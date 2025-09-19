  • Články
PS vedie v prieskume pred Smerom o 4 percentá

  • DNES - 8:41
  • Bratislava
Voľby do Národnej rady (NR) SR by v septembri vyhralo hnutie PS so ziskom 22 percent hlasov.

Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 18,2 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 9,7 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.

Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika (9,7 percenta) a Hnutie Slovensko (8,5 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj KDH (6,1 percenta) a SaS (6,1 percenta). Tesne by sa do NR SR dostali i Demokrati (5,1 percenta).

So ziskom 4,3 percenta by zostali pred bránami parlamentu SNS aj Maďarská aliancia.

Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 39 kresiel a Smer-SD 32. So 17 poslancami by boli v NR SR Hlas-SD a Republika. Hnutie Slovensko by malo 15 mandátov, KDH 11 a SaS 10 kresiel. Demokrati by skončili v parlamente so ziskom 9 mandátov.

Prieskum sa realizoval od 10. do 17. augusta na vzorke 1086 respondentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
