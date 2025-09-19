Polícia zasahuje pri výbuchu, páchateľa hľadajú
Polícia dokumentuje miesto udalosti.
Košickí policajti zasahujú v košickej časti Nad jazerom, kde v piatok krátko po 4:00 hod. nadránom došlo k výbuchu bankomatu. Košická krajská polícia o tom informovala na Facebooku.
Podľa polície došlo k poškodeniu vchodových dverí predajne a následnému poškodeniu bankomatu. "Bezprostredné okolie predajne policajti zabezpečili proti vstupu nepovolaným osobám," informovala polícia s tým, že na mieste naďalej dokumentuje okolnosti.
Foto: facebook.com/KRPZKE
Po páchateľovi naďalej pátrajú. Polícia zároveň vyzýva prípadných svedkov, aby ju kontaktovali. "V prípade, ak disponujete relevantnými poznatkami, kontaktujte políciu na čísle 158," dodala.
