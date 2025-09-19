Verejnosť môže opäť pomôcť nevidiacim prostredníctvom zbierky Biela pastelka
Verejnosť môže v piatok opäť pomôcť nevidiacim prostredníctvom zbierky Biela pastelka.
Dobrovoľníci s bielomodrými pokladničkami budú vo viac ako 300 slovenských mestách a obciach. Informovala o tom Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktorá je organizátorom zbierky.
Vďaka výnosu z Bielej pastelky môžu podľa ÚNSS nevidiaci a slabozrakí ľudia získať odborné poradenstvo, potrebné zručnosti, či prístup k moderným kompenzačným pomôckam, ktoré im umožnia väčšiu nezávislosť a slobodu. „Každému darcovi patrí veľká vďaka. Sme radi, že nás napriek náročnej dobe neobchádzajú. Z vďaky za prejavenú solidaritu im venujeme symbol našej zbierky - drevenú pastelku, ktorá im môže pripomínať, že majú srdce na pravom mieste,“ povedala PR manažérka ÚNSS a hlavná koordinátorka zbierky Eliška Fričovská.
K aktuálnemu ročníku zbierky patrí aj edukatívna výzva pre verejnosť #OdložKolobežku. Jej cieľom je upozorniť verejnosť na problematiku bariér na chodníkoch. „Ak niekto nájde kolobežku pohodenú na chodníku, je vhodné, aby ju odložil bokom. Poteší nás, ak dá o tomto svojom skutku vedieť na sociálnych sieťach, aby sa posolstvo pomoci a dobra šírilo ďalej,“ priblížila Fričovská.
Prispieť do zbierky možno osobne na uliciach, prostredníctvom terminálov či v priestoroch vlakov Tatranských elektrických železníc. Celoročne sa dá prispieť SMS správou na čísle 820, online na webe zbierky aj prevodom na účet.
