Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 19.9.2025Meniny má Konštantín
11°Bratislava

Trump a Starmer podpísali dohodu o technologickej spolupráci

  • DNES - 6:08
  • Londýn
Americký prezident Donald Trump a britský premiér Keir Starmer podpísali vo štvrtok technologickú dohodu, ktorá uzavrela druhú štátnu návštevu amerického lídra v Británii, píše TASR podľa správ agentúr AFP, Reuters a stanice BBC.

Cieľom predmetnej dohody je posilniť vzťahy USA a Británie v oblasti umelej inteligencie, kvantových výpočtov a jadrovej energie. Dohoda nadväzuje na prísľuby investícií vo výške 150 miliárd libier (približne 172 miliárd eur) do Spojeného kráľovstva od amerických gigantov, ako sú Microsoft, Google a Blackstone.

Je to zďaleka najväčší investičný balík svojho druhu v britských dejinách,“ uviedol Starmer. Trump zase skonštatoval, že ide o „veľmi veľkú“ dohodu a taktiež zdôraznil, že USA má „nerozlučné puto“ s Britániou, svojím kľúčovým spojencom v NATO.

Počas poslednej spoločnej tlačovej konferencie v Británii sa obaja lídri dotkli aj zahraničnej politiky. Starmer i ďalší európski lídri v minulosti apelovali na Trumpa, aby vyvinul väčší tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina. Trump síce Putina kritizoval, no nespomenul žiadne ďalšie sankcie proti Moskve. Zároveň opäť vyjadril frustráciu z toho, že niektoré európske krajiny stále nakupujú ruskú ropu, hoci Británia medzi ne nepatrí.

Americký prezident tiež zopakoval svoj postoj, že nesúhlasí s krajinami - vrátane Británie - ktoré plánujú uznať Palestínsky štát. „V tejto otázke sa s premiérom nezhodujem. Je to vlastne jedna z mála vecí, v ktorých sa nezhodujeme,“ povedal Trump.

Niektoré otázky novinárov sa týkali amerického zosnulého finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, ktorý sa s Trumpom v minulosti priatelil.

Starmera sa novinári pýtali na jeho nedávne rozhodnutie odvolať Petra Mandelsona z funkcie veľvyslanca v USA po tom, ako vyšli najavo jeho úzke väzby práve so spomínaným finančníkom. Starmer zopakoval, že „minulý týždeň vyšli na povrch informácie, ktoré neboli k dispozícii v čase jeho menovania“ a že na základe nich spravil v tejto veci svoje rozhodnutie.

Americký prezident po tlačovej konferencii ukončil svoju návštevu a odišiel späť do Washingtonu, píše Reuters.

Zdroj: Info.sk, TASR
