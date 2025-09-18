  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 19.9.2025Meniny má Konštantín
28°Bratislava

ŠÚKL varuje pred falošnými liekmi na chudnutie a cukrovku

  • DNES - 14:40
  • Bratislava
ŠÚKL varuje pred falošnými liekmi na chudnutie a cukrovku

Ponuka falšovaných liekov na internete prudko narástla.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) varuje pred prudkým nárastom ponuky falšovaných liekov na liečbu cukrovky a obezity, ktoré sú nelegálne predávané cez internet a sociálne siete. Tieto neschválené prípravky môžu byť pre pacientov mimoriadne nebezpečné.

V posledných mesiacoch zaznamenali európske liekové agentúry, vrátane tej slovenskej, stovky podvodných webových stránok a profilov na sociálnych sieťach. Tie ponúkajú falzifikáty moderných liekov známych ako agonisti GLP-1 receptorov, ktoré obsahujú účinné látky ako semaglutid, liraglutid či tirzepatid.

Tieto lieky sú viazané výlučne na lekársky predpis a používajú sa pod dohľadom lekára. Nelegálne predávané verzie však nespĺňajú žiadne štandardy kvality, účinnosti ani bezpečnosti.

„Neschválené lieky, ktoré sú predávané nelegálne cez internet, môžu obsahovať nebezpečné až život ohrozujúce látky,“ upozorňuje riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík. Dodáva, že pacientom po ich užití hrozí vznik závažných zdravotných problémov alebo nebezpečných interakcií s inými liekmi, ktoré užívajú.

Ako bezpečne nakupovať lieky

Štátny ústav pripomína, že na Slovensku je nákup liekov cez internet povolený len v prípade voľnopredajných liekov, a to výlučne z oficiálne registrovaných internetových lekární. Zoznam týchto lekární je zverejnený na webovej stránke ŠÚKL. Každá legálna internetová lekáreň musí mať na svojom webe umiestnené spoločné európske logo – zelený kríž.

Lieky viazané na lekársky predpis, kam patria aj spomínané prípravky na cukrovku a obezitu, je možné legálne získať iba v kamenných lekárňach po predložení receptu od lekára.

Na čo si dať pozor pri nákupe online

ŠÚKL zhrnul niekoľko varovných signálov, ktoré môžu naznačovať, že ide o podvodnú ponuku:

  • Stránka zneužíva logá oficiálnych inštitúcií alebo tvrdí, že liek je nimi „odporúčaný“.
  • Liek sa predáva cez neoficiálne weby alebo sociálne siete.
  • Predajca pripisuje lieku „zázračné“ vlastnosti alebo prehnanú účinnosť.
  • Stránka neobsahuje spomínané bezpečnostné logo a nenachádza sa v zozname schválených lekární.

„Nákupom a následným užívaním liekov z nelegálnych zdrojov pacienti riskujú svoje zdravie a podporujú kriminálnu činnosť,“ uzatvára Dorčík.

Zdroj: Info.sk, sukl.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hromadná nehoda: Zrazilo sa šesť za sebou idúcich áut

Hromadná nehoda: Zrazilo sa šesť za sebou idúcich áut

DNES - 15:28Domáce

Na moste sa zrazilo šesť áut.

ŠTS: Nahrávky medzi strelcom Jurajom Cintulom a nasadeným agentom verejnosť nepočula

ŠTS: Nahrávky medzi strelcom Jurajom Cintulom a nasadeným agentom verejnosť nepočula

DNES - 15:19Domáce

Na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, sa v piatok v procese s atentátnikom Jurajom Cintulom, prehrávala časť zvukových záznamov medzi obžalovaným a nasadeným agentom.

Tragická nehoda: Na železničnom priecestí sa zrazil vlak s autom

Tragická nehoda: Na železničnom priecestí sa zrazil vlak s autom

DNES - 14:52Domáce

Zrážka vlaku s autom si vyžiadala jednu obeť a jedného ťažko zraneného.

SaS podala podnet na GP s poukázaním na možné porušenie zákona nečinnosťou FPU

SaS podala podnet na GP s poukázaním na možné porušenie zákona nečinnosťou FPU

DNES - 13:56Domáce

Strana Sloboda a Solidarita podala podnet na Generálnu prokuratúru SR s podozrením na porušenie zákona zo strany Fondu na podporu umenia.

Vosveteit.sk
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš domaTáto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspektOzempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotaťJaponská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmiLacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniuRuské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dátaTento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minútV populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmenaAndroid už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP