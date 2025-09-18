ŠÚKL varuje pred falošnými liekmi na chudnutie a cukrovku
Ponuka falšovaných liekov na internete prudko narástla.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) varuje pred prudkým nárastom ponuky falšovaných liekov na liečbu cukrovky a obezity, ktoré sú nelegálne predávané cez internet a sociálne siete. Tieto neschválené prípravky môžu byť pre pacientov mimoriadne nebezpečné.
V posledných mesiacoch zaznamenali európske liekové agentúry, vrátane tej slovenskej, stovky podvodných webových stránok a profilov na sociálnych sieťach. Tie ponúkajú falzifikáty moderných liekov známych ako agonisti GLP-1 receptorov, ktoré obsahujú účinné látky ako semaglutid, liraglutid či tirzepatid.
Tieto lieky sú viazané výlučne na lekársky predpis a používajú sa pod dohľadom lekára. Nelegálne predávané verzie však nespĺňajú žiadne štandardy kvality, účinnosti ani bezpečnosti.
„Neschválené lieky, ktoré sú predávané nelegálne cez internet, môžu obsahovať nebezpečné až život ohrozujúce látky,“ upozorňuje riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík. Dodáva, že pacientom po ich užití hrozí vznik závažných zdravotných problémov alebo nebezpečných interakcií s inými liekmi, ktoré užívajú.
Ako bezpečne nakupovať lieky
Štátny ústav pripomína, že na Slovensku je nákup liekov cez internet povolený len v prípade voľnopredajných liekov, a to výlučne z oficiálne registrovaných internetových lekární. Zoznam týchto lekární je zverejnený na webovej stránke ŠÚKL. Každá legálna internetová lekáreň musí mať na svojom webe umiestnené spoločné európske logo – zelený kríž.
Lieky viazané na lekársky predpis, kam patria aj spomínané prípravky na cukrovku a obezitu, je možné legálne získať iba v kamenných lekárňach po predložení receptu od lekára.
Na čo si dať pozor pri nákupe online
ŠÚKL zhrnul niekoľko varovných signálov, ktoré môžu naznačovať, že ide o podvodnú ponuku:
- Stránka zneužíva logá oficiálnych inštitúcií alebo tvrdí, že liek je nimi „odporúčaný“.
- Liek sa predáva cez neoficiálne weby alebo sociálne siete.
- Predajca pripisuje lieku „zázračné“ vlastnosti alebo prehnanú účinnosť.
- Stránka neobsahuje spomínané bezpečnostné logo a nenachádza sa v zozname schválených lekární.
„Nákupom a následným užívaním liekov z nelegálnych zdrojov pacienti riskujú svoje zdravie a podporujú kriminálnu činnosť,“ uzatvára Dorčík.
