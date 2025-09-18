Škôlkari skončili v nemocnici, budovu museli uzavrieť
Viaceré deti zo škôlky hospitalizovali s nevoľnosťou.
Hygienici vyšetrujú príčinu náhlych zdravotných ťažkostí, ktoré vo štvrtok postihli viacero detí v materskej škole v Horných Orešanoch v okrese Trnava. Niekoľko detí muselo byť hospitalizovaných. Škôlka je dočasne uzavretá.
Podľa informácií televízie Markíza deti nastúpili v stredu (17. 9.) do škôlky, počas pobytu sa na nich nič neprejavovalo. Naobedovali sa a problém začal, až keď sa zobúdzali.
Hlavným symptómom bolo vracanie. Na miesto boli privolaní záchranári, ktorí časť detí previezli na ošetrenie do nemocníc v Trnave.
Celkovo boli hospitalizované štyri deti. Ich stav je stabilizovaný a väčšina ostatných detí, ktoré potrebovali lekársku pomoc, už bola prepustená do domácej starostlivosti.
Pôvodné podozrenie na otravu z jedla zo školskej jedálne sa nepotvrdilo, keďže rovnaké jedlo konzumovali aj žiaci miestnej základnej školy bez akýchkoľvek zdravotných problémov. Príčina komplikácií je tak naďalej predmetom vyšetrovania príslušných orgánov.
Z preventívnych dôvodov zostáva materská škola, ktorú navštevuje celkovo 54 detí, až do odvolania uzavretá. V jej priestoroch prebieha dezinfekcia. O ďalšom postupe budú rodičia informovaní.
