  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.9.2025Meniny má Eugénia
15°Bratislava

Škôlkari skončili v nemocnici, budovu museli uzavrieť

  • DNES - 22:11
  • Horné Orešany
Škôlkari skončili v nemocnici, budovu museli uzavrieť

Viaceré deti zo škôlky hospitalizovali s nevoľnosťou.

Hygienici vyšetrujú príčinu náhlych zdravotných ťažkostí, ktoré vo štvrtok postihli viacero detí v materskej škole v Horných Orešanoch v okrese Trnava. Niekoľko detí muselo byť hospitalizovaných. Škôlka je dočasne uzavretá.

Podľa informácií televízie Markíza deti nastúpili v stredu (17. 9.) do škôlky, počas pobytu sa na nich nič neprejavovalo. Naobedovali sa a problém začal, až keď sa zobúdzali.

Hlavným symptómom bolo vracanie. Na miesto boli privolaní záchranári, ktorí časť detí previezli na ošetrenie do nemocníc v Trnave.

Celkovo boli hospitalizované štyri deti. Ich stav je stabilizovaný a väčšina ostatných detí, ktoré potrebovali lekársku pomoc, už bola prepustená do domácej starostlivosti.

Pôvodné podozrenie na otravu z jedla zo školskej jedálne sa nepotvrdilo, keďže rovnaké jedlo konzumovali aj žiaci miestnej základnej školy bez akýchkoľvek zdravotných problémov. Príčina komplikácií je tak naďalej predmetom vyšetrovania príslušných orgánov.

Z preventívnych dôvodov zostáva materská škola, ktorú navštevuje celkovo 54 detí, až do odvolania uzavretá. V jej priestoroch prebieha dezinfekcia. O ďalšom postupe budú rodičia informovaní.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Z trhu sťahujú elektroniku, hrozí riziko požiaru

Z trhu sťahujú elektroniku, hrozí riziko požiaru

DNES - 20:09Domáce

Pri používaní výrobku môže dôjsť k tepelnej udalosti, čím sa zvyšuje riziko požiaru.

Hnutie Slovensko hovorí o znížení platov poslancov o 220 eur ako farizejstve koalície

Hnutie Slovensko hovorí o znížení platov poslancov o 220 eur ako farizejstve koalície

DNES - 19:57Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko vníma dohodu koalície na znížení platov poslancov Národnej rady SR v budúcom roku ako farizejstvo. Namieta, že ide o falošnú solidaritu.

Obec varuje pred medveďom: Týmto miestam sa vyhnite!

Obec varuje pred medveďom: Týmto miestam sa vyhnite!

DNES - 19:05Domáce

Obec odporúča maximálnu opatrnosť pri pohybe v dotknutých územiach, alebo pohyb v nich obmedziť.

ZSSK má opäť výpadok online predajných systémov

ZSSK má opäť výpadok online predajných systémov

DNES - 18:28Domáce

Nefunguje e-shop ani aplikácia.

Vosveteit.sk
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniuRuské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dátaTento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minútV populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmenaAndroid už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!
Ako môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do GoogluAko môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do Googlu
V Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťouV Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťou
POZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovaťPOZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovať
Hackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusyHackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP