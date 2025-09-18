  • Články
Action sťahuje z predaja nebezpečný výrobok, môže vyžarovať radiáciu

  • DNES - 21:25
  • Bratislava/Praha
Spotrebitelia by tento výrobok nemali používať.

Sieť obchodov Action na Slovensku aj v Česku sťahuje z predaja nebezpečnú športovú pomôcku. Ide o 10-kilogramový kettlebell, pri ktorom bolo zistené zvýšené množstvo ionizujúceho žiarenia. Zákazníci by mali produkt okamžite prestať používať a vrátiť ho, upozorňuje Action na svojej stránke.

Varovanie sa týka výrobku „Kettlebell 10kg“ (číslo produktu 3217083) od výrobcu Via Chassé. Podľa informácií zverejnených spoločnosťou Action Slovakia, s.r.o., síce namerané hodnoty žiarenia nepredstavujú akútne nebezpečenstvo, avšak pri dlhodobom a pravidelnom používaní by mohli predstavovať zdravotné riziko.

Foto: action.com

Spoločnosť spresnila, že problém sa týka produktov v troch farebných prevedeniach s nasledujúcimi EAN kódmi:

  • 8714333018244
  • 8714333018251
  • 8714333018268

Tento výrobok v čiernej, modrej a ružovej farbe bol v predaji od 28. júla 2025 do 7. augusta 2025.

Reťazec Action vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí si tento kettlebell zakúpili, aby ho prestali používať a bezodkladne ho vrátili do ktorejkoľvek predajne Action. Peniaze im budú vrátené v plnej výške, a to aj bez predloženia pokladničného dokladu.

„Informujte o tomto stiahnutí z trhu aj ostatných, najmä ak viete, že tento výrobok bol požičaný, darovaný alebo predaný ďalej,“ dodáva Action.

Obchodný reťazec Action musel v auguste stiahnuť z predaja viaceré druhy pyré, konkrétne ICEE slush Strawberry & Blue Raspberry, Toxic Waste a Slush Puppie. Dôvodom bol vysoký obsah glycerolu. V máji musel stiahnuť z predaja bábiky, v ktorých našli vysoké hladiny ftalátov. V tom istom mesiaci Action stiahol z predaja aj dva druhy pánskych hodiniek, v ktorých potvrdili vysoký obsah niklu.

Zdroj: Info.sk, action.com
