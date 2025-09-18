  • Články
Policajti zastrelili neďaleko škôlky muža s mačetou

Policajti zastrelili neďaleko škôlky muža s mačetou

Policajti v meste La Seyne-sur-Mer ležiacom na juhovýchode Francúzska v departemente Var zastrelili vo štvrtok muža, ktorého svedkovia videli pohybovať sa s mačetou v ruke v blízkosti materskej školy. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a denníka Le Figaro.

K incidentu došlo okolo 16.45 h. Svedkovia predtým polícii nahlásili, že na ulici neďaleko materskej školy videli muža ozbrojeného sečnou zbraňou s čepeľou dlhou niekoľko desiatok centimetrov, ktorý sa slovne vyhrážal svojmu okoliu, uviedol Samuel Finielz z prokuratúry v Toulone.

Na miesto bola vyslaná hliadka. Policajti po príchode na miesto zbadali ozbrojeného muža a požiadali ho, aby položil mačetu na zem. Keď neposlúchol a začal sa k nim približovať aj s mačetou v ruke, policajti najprv dvakrát použili taser, avšak bezvýsledne. Po tom, ako muž pokračoval vo vyhrážaní sa, policajti naňho šesťkrát vystrelili, mieriac na spodnú časť tela.

Muža následne previezli do miestnej nemocnice, kde o niekoľko minút neskôr zomrel. Jeho identita nebola bezprostredne známa, pretože nemal pri sebe žiadne doklady.

Boli začaté dve vyšetrovania - pre násilie so zbraňou proti neidentifikovaným osobám a pre násilie so zbraňou proti osobám vo verejných funkciách,“ povedal Finielz.

Zdroj: Info.sk, TASR
