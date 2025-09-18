  • Články
Lesy SR odmietli pochybenie pri predaji bytu za 2600 eur, riaditeľa však odvolali

  • DNES - 19:05
  • Bratislava
Lesy SR odmietli pochybenie pri predaji bytu za 2600 eur, riaditeľa však odvolali

Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky odmietol tvrdenia o nezákonnom postupe pri predaji bytu v Stupave.

Predaj nehnuteľnosti bol podľa firmy realizovaný v plnom súlade s platnou legislatívou SR. Kúpna zmluva bola uzatvorená za cenu stanovenú na základe zákonných kritérií. Z hľadiska právneho postupu nedošlo k porušeniu žiadneho predpisu, informoval vo štvrtok podnik.

Vedenie štátneho podniku Lesy SR však považuje za svoju povinnosť nielen dodržiavať zákon, ale aj napĺňať hodnoty, ktoré štátny podnik dlhodobo presadzuje - transparentnosť, integritu a zodpovednú správu zvereného majetku. S cieľom predísť akýmkoľvek pochybnostiam o nestrannosti a férovosti postupu bolo prijaté rozhodnutie o odvolaní riaditeľa odboru správy majetku a verejného obstarávania a začatí právnych krokov smerujúcich k ukončeniu platnosti kúpnej zmluvy,“ uviedla hovorkyňa podniku Laura Tettingerová.

O tom, že štátny podnik v čase konsolidácie odpredal synovi riaditeľa úseku manažmentu majetku a obstarávania Ivana Dančeka byt v Stupave za 2600 eur, informoval vo štvrtok na brífingu poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu SaS Alojz Hlina. Danček reagoval, že byt je v dezolátnom stave a je desať rokov neobývaný. Všetky kroky, ktoré viedli k jeho predaju, boli aj podľa neho v súlade s platnou legislatívou.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP