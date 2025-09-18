Lesy SR odmietli pochybenie pri predaji bytu za 2600 eur, riaditeľa však odvolali
- DNES - 19:05
- Bratislava
Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky odmietol tvrdenia o nezákonnom postupe pri predaji bytu v Stupave.
Predaj nehnuteľnosti bol podľa firmy realizovaný v plnom súlade s platnou legislatívou SR. Kúpna zmluva bola uzatvorená za cenu stanovenú na základe zákonných kritérií. Z hľadiska právneho postupu nedošlo k porušeniu žiadneho predpisu, informoval vo štvrtok podnik.
„Vedenie štátneho podniku Lesy SR však považuje za svoju povinnosť nielen dodržiavať zákon, ale aj napĺňať hodnoty, ktoré štátny podnik dlhodobo presadzuje - transparentnosť, integritu a zodpovednú správu zvereného majetku. S cieľom predísť akýmkoľvek pochybnostiam o nestrannosti a férovosti postupu bolo prijaté rozhodnutie o odvolaní riaditeľa odboru správy majetku a verejného obstarávania a začatí právnych krokov smerujúcich k ukončeniu platnosti kúpnej zmluvy,“ uviedla hovorkyňa podniku Laura Tettingerová.
O tom, že štátny podnik v čase konsolidácie odpredal synovi riaditeľa úseku manažmentu majetku a obstarávania Ivana Dančeka byt v Stupave za 2600 eur, informoval vo štvrtok na brífingu poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu SaS Alojz Hlina. Danček reagoval, že byt je v dezolátnom stave a je desať rokov neobývaný. Všetky kroky, ktoré viedli k jeho predaju, boli aj podľa neho v súlade s platnou legislatívou.
