ZSSK má opäť výpadok online predajných systémov

Nefunguje e-shop ani aplikácia.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má opäť vo štvrtok poobede výpadok online predajných systémov. Nefunguje e-shop ani aplikácia IDeme vlakom. ZSSK o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Aktuálne evidujeme výpadok online predajných systémov ZSSK (e-shop a aplikácia IDeme vlakom). Lístok si môžete kúpiť bez poplatku za servis v pokladnici alebo u vlakového personálu,“ priblížil štátny železničný dopravca.

Podobný výpadok zasiahol ZSSK začiatkom mája aj začiatkom septembra. V oboch prípadoch problém po niekoľkých hodinách odstránili.

Zdroj: Info.sk, TASR
