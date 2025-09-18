ZSSK má opäť výpadok online predajných systémov
Nefunguje e-shop ani aplikácia.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má opäť vo štvrtok poobede výpadok online predajných systémov. Nefunguje e-shop ani aplikácia IDeme vlakom. ZSSK o tom informovala na svojej internetovej stránke.
„Aktuálne evidujeme výpadok online predajných systémov ZSSK (e-shop a aplikácia IDeme vlakom). Lístok si môžete kúpiť bez poplatku za servis v pokladnici alebo u vlakového personálu,“ priblížil štátny železničný dopravca.
Podobný výpadok zasiahol ZSSK začiatkom mája aj začiatkom septembra. V oboch prípadoch problém po niekoľkých hodinách odstránili.
Prokuratúra reagovala na Petra Kotlára
Prokuratúra očakáva rozhodnutie v súvislosti so zisteniami Kotlára do mesiaca.
Šaško deklaruje, že bude naďalej komunikovať o význame očkovania
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bude naďalej komunikovať s verejnosťou o významne očkovania.
Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá
Prejazdný je pravý jazdný pruh.
ŠÚKL: Nezodpovedné užívanie voľnopredajných liekov môže poškodiť zdravie
Nezodpovedné či dlhodobé užívanie voľnopredajných liekov môže viesť k vedľajším účinkom, poškodeniu zdravia a v niektorých prípadoch aj k závislosti.