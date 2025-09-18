  • Články
Prokuratúra reagovala na Petra Kotlára

  • DNES - 18:19
  • Bratislava
Prokuratúra očakáva rozhodnutie v súvislosti so zisteniami Kotlára do mesiaca.

Prokuratúra očakáva rozhodnutie v súvislosti so zisteniami splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára týkajúcich sa pandémie a vakcín do jedného mesiaca. Pre TASR to potvrdil hovorca krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý.

V predmetnej trestnej veci prebieha intenzívne preverovanie, k veci bol vyšetrovateľom vypočutý oznamovateľ (splnomocnenec vlády), priebežne sa zabezpečujú listinné materiály potrebné pre rozhodnutie. V lehote do jedného mesiaca je predpoklad, že bude vydané rozhodnutie vo veci,“ uviedol Sipavý.

Kotlár vo štvrtok vyzval Generálnu prokuratúru SR, aby informovala, v akom štádiu je jeho podnet k vakcínam proti COVID-19. Ešte v marci odovzdal generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi znalecký posudok k analýze mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19 používaných na Slovensku počas pandémie. Analýza podľa neho potvrdila, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.

Zdroj: Info.sk, TASR
