Šaško deklaruje, že bude naďalej komunikovať o význame očkovania
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bude naďalej komunikovať s verejnosťou o významne očkovania.
Deklaroval to šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v stanovisku, ktoré v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej hodiny otázok predniesol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Reagoval tak na otázku poslanca Ondreja Prostredníka (PS) o tom, ako plánuje rezort bojovať proti dezinformáciám o očkovaní, napríklad proti čiernemu kašľu.
„Očkovanie proti ochoreniam, akými sú napríklad čierny kašeľ, osýpky a detská obrna, patria medzi povinné, ktorých význam je komunikovaný odbornou verejnosťou už desiatky rokov. Jedným z najúspešnejších zdravotníckych programov na Slovensku je národný imunizačný program, vďaka ktorému mnohé choroby už na Slovensku roky nepoznáme. MZ SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, hlavnými odborníkmi rezortu a so Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou bude naďalej komunikovať s odbornou aj laickou verejnosťou o význame očkovania,“ uviedol Šaško v stanovisku.
Deklaroval, že ministerstvo v prípade navýšenia financií pre oblasť prevencie vytvorí a implementuje informačné kampane.
ZSSK má opäť výpadok online predajných systémov
Nefunguje e-shop ani aplikácia.
Prokuratúra reagovala na Petra Kotlára
Prokuratúra očakáva rozhodnutie v súvislosti so zisteniami Kotlára do mesiaca.
Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá
Prejazdný je pravý jazdný pruh.
ŠÚKL: Nezodpovedné užívanie voľnopredajných liekov môže poškodiť zdravie
Nezodpovedné či dlhodobé užívanie voľnopredajných liekov môže viesť k vedľajším účinkom, poškodeniu zdravia a v niektorých prípadoch aj k závislosti.