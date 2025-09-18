Štúdia: Rusko dáva KĽDR výmenou za jej vojenskú podporu neporovnateľne menej
- DNES - 18:06
- Moskva/Pchjongjang
Vojenská spolupráca medzi Ruskom a Severnou Kóreou vo vojne na Ukrajine odhalila nerovný charakter ich vzťahu, odhalila štúdia nemeckej liberálnej Nadácie Friedricha Naumanna (FNF). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Štúdia s názvom „Nerovné partnerstvo“ uvádza, že Severná Kórea poskytla Rusku veľké množstvo zbraní, munície a vojakov, zatiaľ čo Moskva výmenou poskytla Pchjongjangu len obmedzené zdroje s málo viditeľným dosahom na severokórejskú ekonomiku.
Výskumníčka Olena Guseinovová odhaduje, že od roku 2023 dodala Severná Kórea Rusku zbrane v hodnote najmenej 5,6 miliardy dolárov a vyslala na Ukrajinu bojovať približne 15.000 vojakov. Rusko jej ako kompenzáciu podľa oficiálnych údajov poslalo materiál v hodnote medzi 450 miliónmi a 1,2 miliardami dolárov.
Pchjongjang ako náhradu dostal podľa viacerých zdrojov hlavne jedlo a systémy protivzdušnej obrany. Štúdia FNF preto hovorí o možnom napätí v tejto de facto vojenskej aliancii.
Toto tvrdenie je podľa agentúry DPA podporené aj tým, že viacerí vysokopostavení severokórejskí predstavitelia údajne kritizovali ruskú armádu za zlú koordináciu a strategické chyby na začiatku vojny na Ukrajine. To podľa juhokórejského portálu NK News viedlo k vysokým stratám na životoch severokórejských vojakov, z čoho Pchjongjang vinil Moskvu.
Juhokórejská tajná služba NIS uvádza, že podľa jej informácií vo vojne na Ukrajine prišlo o život dosiaľ asi 2000 severokórejských vojakov. Niektorí predstavitelia NIS podľa DPA uviedli, že severokórejský vodca Kim Čong-un nie je spokojný s ruskými kompenzáciami za ich pomoc vo vojne.
Krajiny podpísali v roku 2024 dohodu o strategickom partnerstve, ktorá obsahovala aj doložku o vzájomnej pomoci v prípade vojenského napadnutia.
