  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.9.2025Meniny má Eugénia
22°Bratislava

Štúdia: Rusko dáva KĽDR výmenou za jej vojenskú podporu neporovnateľne menej

  • DNES - 18:06
  • Moskva/Pchjongjang
Štúdia: Rusko dáva KĽDR výmenou za jej vojenskú podporu neporovnateľne menej

Vojenská spolupráca medzi Ruskom a Severnou Kóreou vo vojne na Ukrajine odhalila nerovný charakter ich vzťahu, odhalila štúdia nemeckej liberálnej Nadácie Friedricha Naumanna (FNF). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Štúdia s názvom „Nerovné partnerstvo“ uvádza, že Severná Kórea poskytla Rusku veľké množstvo zbraní, munície a vojakov, zatiaľ čo Moskva výmenou poskytla Pchjongjangu len obmedzené zdroje s málo viditeľným dosahom na severokórejskú ekonomiku.

Výskumníčka Olena Guseinovová odhaduje, že od roku 2023 dodala Severná Kórea Rusku zbrane v hodnote najmenej 5,6 miliardy dolárov a vyslala na Ukrajinu bojovať približne 15.000 vojakov. Rusko jej ako kompenzáciu podľa oficiálnych údajov poslalo materiál v hodnote medzi 450 miliónmi a 1,2 miliardami dolárov.

Pchjongjang ako náhradu dostal podľa viacerých zdrojov hlavne jedlo a systémy protivzdušnej obrany. Štúdia FNF preto hovorí o možnom napätí v tejto de facto vojenskej aliancii.

Toto tvrdenie je podľa agentúry DPA podporené aj tým, že viacerí vysokopostavení severokórejskí predstavitelia údajne kritizovali ruskú armádu za zlú koordináciu a strategické chyby na začiatku vojny na Ukrajine. To podľa juhokórejského portálu NK News viedlo k vysokým stratám na životoch severokórejských vojakov, z čoho Pchjongjang vinil Moskvu.

Juhokórejská tajná služba NIS uvádza, že podľa jej informácií vo vojne na Ukrajine prišlo o život dosiaľ asi 2000 severokórejských vojakov. Niektorí predstavitelia NIS podľa DPA uviedli, že severokórejský vodca Kim Čong-un nie je spokojný s ruskými kompenzáciami za ich pomoc vo vojne.

Krajiny podpísali v roku 2024 dohodu o strategickom partnerstve, ktorá obsahovala aj doložku o vzájomnej pomoci v prípade vojenského napadnutia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Poľsku zadržali dlho hľadaného Čecha, vydával sa za Slováka

V Poľsku zadržali dlho hľadaného Čecha, vydával sa za Slováka

DNES - 14:09Zahraničné

Muž sa pri kontrole vydával za Slováka.

Pápež vyjadril obavy nad dianím v Spojených štátoch

Pápež vyjadril obavy nad dianím v Spojených štátoch

DNES - 13:56Zahraničné

Pápež Lev XIV. vo štvrtok vyjadril obavy o vývoj v Spojených štátoch a zdôraznil potrebu rešpektovať dôstojnosť každého jednotlivca bez ohľadu na jeho miesto narodenia.

Francúzi začali protestné štrajky proti úsporným opatreniam vlády

Francúzi začali protestné štrajky proti úsporným opatreniam vlády

DNES - 12:51Zahraničné

Vo Francúzsku sa začali vo štvrtok masové štrajky odborárov proti navrhovaným škrtom vo vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte. Úrady predpokladajú účasť až 800.000 ľudí.

Hrozia kontroly na hraniciach? Poľsko zvažuje ďalšie kroky

Hrozia kontroly na hraniciach? Poľsko zvažuje ďalšie kroky

DNES - 12:47Zahraničné

Boj o bezpečnosť Poliakov sa podľa ministra vnútra odohráva na hranici s Bieloruskom.

Vosveteit.sk
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dátaTento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minútV populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmenaAndroid už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!
Ako môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do GoogluAko môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do Googlu
V Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťouV Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťou
POZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovaťPOZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovať
Hackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusyHackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusy
Čína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieťČína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP