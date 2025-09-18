  • Články
SaS: MPSVR by sa malo začať zaoberať zneužívaním systému sociálneho podnikania

  • DNES - 17:55
  • Bratislava
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR by sa malo začať zaoberať zneužívaním systému sociálneho podnikania a vyčistiť ho od podvodníkov.

Vo štvrtok to na tlačovej konferencii uviedli opoziční poslanci Vladimír Ledecký a Martina Bajo Holečková (obaja zo SaS), ktorí ešte začiatkom septembra upozornili na zneužívanie päťpercentnej dane z pridanej hodnoty (DPH) v rámci sociálnych podnikov. MPSVR vtedy označilo toto vyjadrenie za nekompetentné a lživé, za čím si stojí aj aktuálne.

Ledecký spresnil, že na základe správy o sociálnej situácii obyvateľstva za minulý rok realizovalo sedem regionálnych centier 2650 stretnutí s potenciálnymi zakladateľmi sociálnych podnikov. Reálne však bolo založených len 49 nových sociálnych podnikov. „Keď je len taká nízka úspešnosť, prečo máme stále v akčnom pláne 10,4 milióna eur určené pre sociálne podniky na stretnutia alebo na organizovanie takýchto stretnutí, keď máme tie regionálne centrá. Oni majú takú nízku úspešnosť, naozaj nie je efektívnejšie niekde tých 10,4 milióna peňazí presunúť?,“ povedal Ledecký.

Zároveň podotkol, že sociálne podniky podľa zákona nemusia prvý rok dodržiavať pravidlá o zamestnávaní znevýhodnených ľudí. Skutočné problémy začali podľa neho, keď sa zaviedla päťpercentná DPH pre sociálne podniky, ktorú môžu zneužívať a na úkor jej zníženia vyhrávať súťaže. Upraviť by sa mali preto podmienky, aby sa nezneužíval systém sociálneho podnikania.

Ministerstvo práce pod súčasným vedením pripravuje legislatívne zmeny, ktoré sprísnia pravidlá fungovania sociálnych podnikov. Ich cieľom je odstrániť možnosť špekulácii, ale zároveň nezadusiť prospešné sociálne podniky, keďže zamestnávajú zdravotne, alebo inak znevýhodnených ľudí. Novelu zákona predstavíme už v blízkom čase,“ uviedlo MPSVR.

Holečková doplnila, že po upozornení na dotáciu MPSVR pre Alianciu pre sociálnu ekonomiku v hodnote šesť miliónov eur kontaktovali opozičných poslancov zo SaS viacerí zamestnanci tejto aliancie s tým, že v jej účtovníctve sa dejú nekalé praktiky. V tejto súvislosti preto vyzvala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), aby skontroloval činnosť danej organizácie. Rezort práce reagoval, že ide o organizáciu, ktorá zastrešuje a združuje vyše 200 sociálnych podnikov a v rovnakej eurofondovej výzve ako táto organizácia dostali dotácie na svoju činnosť aj Banskobystrický, Prešovský a Košický samosprávny kraj.

Na záver opozičná poslankyňa vyzvala Tomáša, aby sa jej a Ledeckému ospravedlnil za to, že šíria nepravdivé vyjadrenia. Rezort práce však trvá na tom, aby sa opoziční poslanci ospravedlnili za svoje predchádzajúce výroky, v ktorých účelovo spojili činnosť niektorých sociálnych podnikov aj Aliancie pre sociálnu ekonomiku s konkrétnou politickou stranou, teda Hlasom-SD.

Zdroj: Info.sk, TASR
