Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá
Prejazdný je pravý jazdný pruh.
Diaľnica D1 v smere do Trnavy je pre nehodu aktuálne prejazdná v pravom jazdnom pruhu. Nehoda sa stala krátko po 16.30 h na 11. kilometri diaľnice. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Podľa doposiaľ zistených informácií tu došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel,“ uviedli policajti.
ZSSK má opäť výpadok online predajných systémov
Nefunguje e-shop ani aplikácia.
Prokuratúra reagovala na Petra Kotlára
Prokuratúra očakáva rozhodnutie v súvislosti so zisteniami Kotlára do mesiaca.
Šaško deklaruje, že bude naďalej komunikovať o význame očkovania
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bude naďalej komunikovať s verejnosťou o významne očkovania.
ŠÚKL: Nezodpovedné užívanie voľnopredajných liekov môže poškodiť zdravie
Nezodpovedné či dlhodobé užívanie voľnopredajných liekov môže viesť k vedľajším účinkom, poškodeniu zdravia a v niektorých prípadoch aj k závislosti.