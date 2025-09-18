  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.9.2025Meniny má Eugénia
22°Bratislava

ŠÚKL: Nezodpovedné užívanie voľnopredajných liekov môže poškodiť zdravie

  • DNES - 17:02
  • Bratislava
ŠÚKL: Nezodpovedné užívanie voľnopredajných liekov môže poškodiť zdravie

Nezodpovedné či dlhodobé užívanie voľnopredajných liekov môže viesť k vedľajším účinkom, poškodeniu zdravia a v niektorých prípadoch aj k závislosti.

Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Radí vždy si pozorne prečítať príbalový leták, dodržiavať odporúčanú dávku a dĺžku užívania a v prípade pretrvávania ťažkostí navštíviť lekára. TASR o tom informovala hovorkyňa ústavu Lucia Balážiková.

Je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že lieky nie sú bežný spotrebný tovar a k ich užívaniu by mali pristupovať zodpovedne,“ zdôraznil riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík.

ŠÚKL varuje, že aj voľnopredajné lieky môžu vyvolať nežiadúce reakcie - od tráviacich problémov až po poškodenie pečene či obličiek. „Nezabúdajte, že predávkovať sa je možné aj voľnopredajnými liekmi - najmä ak sa prekračuje odporúčaná dávka. Riziko vzniká, ak pacient siahne po viacerých liekoch s rôznymi názvami, ktoré však obsahujú tú istú účinnú látku. Typickým príkladom sú lieky s obsahom paracetamolu,“ zdôraznil.

Nebezpečné môžu byť aj liekové interakcie, keď sa účinné látky liekov môžu navzájom ovplyvňovať. Preto je podľa odborníkov dôležité vždy si prečítať príbalový leták a poradiť sa s lekárnikom o užívaní viacerých liekov naraz. Odborníci tiež pripomínajú, že niektoré lieky proti bolesti alebo nespavosti môžu pri dlhodobom užívaní viesť k závislosti, tá môže vzniknúť napríklad aj od nosových sprejov a kvapiek či preháňadiel.

Ďalším rizikom nezodpovedného užívania takýchto liekov môže byť neskorá diagnostika vážnejších ochorení. „Voľnopredajné lieky, napríklad tie proti bolesti, môžu často tlmiť príznaky vážnejšieho ochorenia. Pacienti by si nikdy nemali svojvoľne zvyšovať dávky ani prekračovať odporúčanú dobu užívania lieku. Ak ťažkosti pretrvávajú, je potrebné navštíviť lekára,“ ozrejmil ŠÚKL.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
ZSSK má opäť výpadok online predajných systémov

ZSSK má opäť výpadok online predajných systémov

DNES - 18:28Domáce

Nefunguje e-shop ani aplikácia.

Prokuratúra reagovala na Petra Kotlára

Prokuratúra reagovala na Petra Kotlára

DNES - 18:19Domáce

Prokuratúra očakáva rozhodnutie v súvislosti so zisteniami Kotlára do mesiaca.

Šaško deklaruje, že bude naďalej komunikovať o význame očkovania

Šaško deklaruje, že bude naďalej komunikovať o význame očkovania

DNES - 18:08Domáce

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bude naďalej komunikovať s verejnosťou o významne očkovania.

Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá

Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá

DNES - 17:45Domáce

Prejazdný je pravý jazdný pruh.

Vosveteit.sk
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dátaTento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minútV populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmenaAndroid už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!
Ako môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do GoogluAko môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do Googlu
V Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťouV Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťou
POZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovaťPOZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovať
Hackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusyHackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusy
Čína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieťČína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP