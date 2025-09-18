ŠÚKL: Nezodpovedné užívanie voľnopredajných liekov môže poškodiť zdravie
Nezodpovedné či dlhodobé užívanie voľnopredajných liekov môže viesť k vedľajším účinkom, poškodeniu zdravia a v niektorých prípadoch aj k závislosti.
Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Radí vždy si pozorne prečítať príbalový leták, dodržiavať odporúčanú dávku a dĺžku užívania a v prípade pretrvávania ťažkostí navštíviť lekára. TASR o tom informovala hovorkyňa ústavu Lucia Balážiková.
„Je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že lieky nie sú bežný spotrebný tovar a k ich užívaniu by mali pristupovať zodpovedne,“ zdôraznil riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík.
ŠÚKL varuje, že aj voľnopredajné lieky môžu vyvolať nežiadúce reakcie - od tráviacich problémov až po poškodenie pečene či obličiek. „Nezabúdajte, že predávkovať sa je možné aj voľnopredajnými liekmi - najmä ak sa prekračuje odporúčaná dávka. Riziko vzniká, ak pacient siahne po viacerých liekoch s rôznymi názvami, ktoré však obsahujú tú istú účinnú látku. Typickým príkladom sú lieky s obsahom paracetamolu,“ zdôraznil.
Nebezpečné môžu byť aj liekové interakcie, keď sa účinné látky liekov môžu navzájom ovplyvňovať. Preto je podľa odborníkov dôležité vždy si prečítať príbalový leták a poradiť sa s lekárnikom o užívaní viacerých liekov naraz. Odborníci tiež pripomínajú, že niektoré lieky proti bolesti alebo nespavosti môžu pri dlhodobom užívaní viesť k závislosti, tá môže vzniknúť napríklad aj od nosových sprejov a kvapiek či preháňadiel.
Ďalším rizikom nezodpovedného užívania takýchto liekov môže byť neskorá diagnostika vážnejších ochorení. „Voľnopredajné lieky, napríklad tie proti bolesti, môžu často tlmiť príznaky vážnejšieho ochorenia. Pacienti by si nikdy nemali svojvoľne zvyšovať dávky ani prekračovať odporúčanú dobu užívania lieku. Ak ťažkosti pretrvávajú, je potrebné navštíviť lekára,“ ozrejmil ŠÚKL.
