Nvidia oznámila nové partnerstvo s Intelom
- DNES - 15:41
- New York
Výrobca čipov Nvidia vo štvrtok oznámil nové partnerstvo so spoločnosťou Intel, ktorá sa zaoberá polovodičmi.
Nvidia pritom investuje 5 miliárd USD (4,22 miliardy eur) do kmeňových akcií spoločnosti Intel, ktorá zápasí s problémami. TASR o tom informuje na základe správ AP a businesstimes.
Investícia je súčasťou širšej spolupráce medzi dvoma polovodičovými gigantmi na vývoji viacerých generácií produktov pre dátové centrá a osobné počítače na mieru. Partnerstvo sa zameria na prepojenie architektúr Nvidia a Intel pomocou technológie Nvidia NVLink, ktorá kombinuje umelú inteligenciu a zrýchlené výpočtové schopnosti spoločnosti Nvidia s technológiami CPU a ekosystémom x86 od spoločnosti Intel.
V rámci dohody bude spoločnosť Intel vyrábať procesory x86 na mieru pre Nvidiu, ktorá ich integruje do svojich platforiem infraštruktúry umelej inteligencie. V oblasti osobných počítačov vyvinie Intel systémy, ktoré budú obsahovať čipy Nvidie.
Toto oznámenie nasleduje po augustovej dohode medzi spoločnosťou Intel a americkou administratívou, ktorá zahŕňa vládnu investíciu do spoločnosti Intel vo výške 8,9 miliardy USD. Investícia pozostáva z 5,7 miliardy USD už udelených, ale nevyplatených grantov v rámci amerického zákona CHIPS and Science Act a 3,2 miliardy USD z programu Secure Enclave.
(1 EUR = 1,1837 USD)
Opozícia kritizuje rozsah energopomoci, obáva sa aj zneužitia údajov
Opozičná strana Sloboda a solidarita a hnutie Progresívne Slovensko vo štvrtok kritizovali vládou schválený zákon o adresnej energopomoci.
Hlina: Lesy SR odpredali synovi svojho funkcionára v Stupave byt za 2600 eur
Štátny podnik Lesy SR v čase konsolidácie odpredal synovi riaditeľa úseku manažmentu majetku a obstarávania Ivana Dančeka byt v Stupave za 2600 eur. Uviedol to vo štvrtok na brífingu Alojz Hlina.
Rybníček: Pre konsolidáciu nebudú mať mestá a obce financie na rozvoj
Mestá a obce nebudú mať z dôvodu konsolidácie finančné prostriedky na rozvoj a skvalitňovanie služieb pre obyvateľov Slovenska, tvrdí prezident Únie miest Slovenska.
Platy poslancov sa na budúci rok znížia
Vláda odsúhlasila zníženie platov poslancov parlamentu.