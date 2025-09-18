  • Články
Nvidia oznámila nové partnerstvo s Intelom

  • DNES - 15:41
  • New York
Výrobca čipov Nvidia vo štvrtok oznámil nové partnerstvo so spoločnosťou Intel, ktorá sa zaoberá polovodičmi.

Nvidia pritom investuje 5 miliárd USD (4,22 miliardy eur) do kmeňových akcií spoločnosti Intel, ktorá zápasí s problémami. TASR o tom informuje na základe správ AP a businesstimes.

Investícia je súčasťou širšej spolupráce medzi dvoma polovodičovými gigantmi na vývoji viacerých generácií produktov pre dátové centrá a osobné počítače na mieru. Partnerstvo sa zameria na prepojenie architektúr Nvidia a Intel pomocou technológie Nvidia NVLink, ktorá kombinuje umelú inteligenciu a zrýchlené výpočtové schopnosti spoločnosti Nvidia s technológiami CPU a ekosystémom x86 od spoločnosti Intel.

V rámci dohody bude spoločnosť Intel vyrábať procesory x86 na mieru pre Nvidiu, ktorá ich integruje do svojich platforiem infraštruktúry umelej inteligencie. V oblasti osobných počítačov vyvinie Intel systémy, ktoré budú obsahovať čipy Nvidie.

Toto oznámenie nasleduje po augustovej dohode medzi spoločnosťou Intel a americkou administratívou, ktorá zahŕňa vládnu investíciu do spoločnosti Intel vo výške 8,9 miliardy USD. Investícia pozostáva z 5,7 miliardy USD už udelených, ale nevyplatených grantov v rámci amerického zákona CHIPS and Science Act a 3,2 miliardy USD z programu Secure Enclave.

(1 EUR = 1,1837 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
