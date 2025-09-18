Inšpekcia obvinila bratislavského policajta za prejavy extrémizmu
Policajt bol zaradený na obvodnom oddelení Staré mesto Západ.
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil bratislavského policajta zo spáchania trestných činov prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd a hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Policajti z inšpekcie ho zároveň zadržali. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
„Zadržaná bola celkom jedna osoba, s ktorou sú vykonávané procesné úkony. Bližšie informácie budú poskytnuté ihneď, ako to procesná situácia umožní,“ dodala hovorkyňa. Policajt bol podľa nej zaradený na obvodnom oddelení Staré mesto Západ.
Rezort vnútra odmieta kritiku elektronických dokladov. Tvrdí, že sú bezpečné
Ministerstvo vnútra SR odmieta tvrdenia združenia Slovensko.Digital o elektronických dokladoch.
Šaško: Do zdravotníctva musí ísť viac peňazí, tento rok bol hraničný
Zdravotníctvo bude podľa ministra Kamila Šaška potrebovať v budúcom roku viac peňazí.
Vyhlásenie Kotlára malo prekryť tému konsolidácie, tvrdí opozícia
Opozícia kritizuje štvrtkovú tlačovú konferenciu splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.
Kotlár: Ak je vláda so mnou nespokojná, nech ma odvolá
Peter Kotlár žiada od predsedu vlády odmietnutie medzinárodných zdravotných predpisov.