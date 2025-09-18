Rezort vnútra odmieta kritiku elektronických dokladov. Tvrdí, že sú bezpečné
Ministerstvo vnútra SR odmieta tvrdenia združenia Slovensko.Digital o elektronických dokladoch.
Sú bezpečné a riziko zneužitia údajov nehrozí. Pre TASR to v reakcii na tvrdenia združenia o bezpečnostných rizikách digitálnych dokladov z hľadiska ochrany osobných údajov uviedol hovorca rezortu Matej Neumann.
„Občanov môžeme uistiť, že digitálne doklady sú bezpečné a nehrozí riziko zneužitia osobných údajov. Detailné vysvetlenie, v ktorom vyvrátime klamstvá Slovensko.Digital, poskytneme v piatok (19. 9.),“ avizoval hovorca.
Združenie Slovensko.Digital vidí v súčasnom nastavení elektronických dokladov bezpečnostné riziko. Niektoré ich funkcie môžu byť podľa neho z hľadiska ochrany osobných údajov nebezpečné.
Inšpekcia obvinila bratislavského policajta za prejavy extrémizmu
Policajt bol zaradený na obvodnom oddelení Staré mesto Západ.
Šaško: Do zdravotníctva musí ísť viac peňazí, tento rok bol hraničný
Zdravotníctvo bude podľa ministra Kamila Šaška potrebovať v budúcom roku viac peňazí.
Vyhlásenie Kotlára malo prekryť tému konsolidácie, tvrdí opozícia
Opozícia kritizuje štvrtkovú tlačovú konferenciu splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.
Kotlár: Ak je vláda so mnou nespokojná, nech ma odvolá
Peter Kotlár žiada od predsedu vlády odmietnutie medzinárodných zdravotných predpisov.