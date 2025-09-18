  • Články
Rezort vnútra odmieta kritiku elektronických dokladov. Tvrdí, že sú bezpečné

  • DNES - 14:50
  • Bratislava
Ministerstvo vnútra SR odmieta tvrdenia združenia Slovensko.Digital o elektronických dokladoch.

Sú bezpečné a riziko zneužitia údajov nehrozí. Pre TASR to v reakcii na tvrdenia združenia o bezpečnostných rizikách digitálnych dokladov z hľadiska ochrany osobných údajov uviedol hovorca rezortu Matej Neumann.

Občanov môžeme uistiť, že digitálne doklady sú bezpečné a nehrozí riziko zneužitia osobných údajov. Detailné vysvetlenie, v ktorom vyvrátime klamstvá Slovensko.Digital, poskytneme v piatok (19. 9.),“ avizoval hovorca.

Združenie Slovensko.Digital vidí v súčasnom nastavení elektronických dokladov bezpečnostné riziko. Niektoré ich funkcie môžu byť podľa neho z hľadiska ochrany osobných údajov nebezpečné.

Zdroj: Info.sk, TASR
