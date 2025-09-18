  • Články
V Poľsku zadržali dlho hľadaného Čecha, vydával sa za Slováka

  • DNES - 14:09
  • Cieszyn
V Poľsku zadržali dlho hľadaného Čecha, vydával sa za Slováka

Muž sa pri kontrole vydával za Slováka.

Poľskí policajti v Ustroni v Sliezskom vojvodstve na hraniciach s Českom zadržali 38-ročného občana Česka, ktorý bol viac ako 11 rokov medzinárodne hľadaný na základe európskeho zatykača. Muž sa pri kontrole vydával za Slováka. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií polície v Cieszyne zverejnených vo štvrtok.

Dvojica obvodných policajtov počas bežnej hliadky kontrolovala podozrivého muža v jeho byte. Preukázal sa dokladom totožnosti vystaveným na meno 35-ročného občana Slovenska. Policajti však pre podozrenie kontaktovali slovenských kolegov a preverili platnosť predložených dokumentov. Overenie potvrdilo, že doklad je falošný a identita uvedená na doklade neexistuje.

Následným preverovaním policajti zistili, že ide o 38-ročného Čecha, ktorý bol hľadaný Interpolom aj českým súdnictvom za hospodárske trestné činy. V Česku je odsúdený na šesť rokov väzenia. Muža eskortovali na policajnú stanicu a prokuratúra v Bielsko-Bialej požiadala o jeho vzatie do väzby.

Zdroj: Info.sk, TASR
