V Poľsku zadržali dlho hľadaného Čecha, vydával sa za Slováka
- DNES - 14:09
- Cieszyn
Muž sa pri kontrole vydával za Slováka.
Poľskí policajti v Ustroni v Sliezskom vojvodstve na hraniciach s Českom zadržali 38-ročného občana Česka, ktorý bol viac ako 11 rokov medzinárodne hľadaný na základe európskeho zatykača. Muž sa pri kontrole vydával za Slováka. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií polície v Cieszyne zverejnených vo štvrtok.
Dvojica obvodných policajtov počas bežnej hliadky kontrolovala podozrivého muža v jeho byte. Preukázal sa dokladom totožnosti vystaveným na meno 35-ročného občana Slovenska. Policajti však pre podozrenie kontaktovali slovenských kolegov a preverili platnosť predložených dokumentov. Overenie potvrdilo, že doklad je falošný a identita uvedená na doklade neexistuje.
Následným preverovaním policajti zistili, že ide o 38-ročného Čecha, ktorý bol hľadaný Interpolom aj českým súdnictvom za hospodárske trestné činy. V Česku je odsúdený na šesť rokov väzenia. Muža eskortovali na policajnú stanicu a prokuratúra v Bielsko-Bialej požiadala o jeho vzatie do väzby.
Pápež vyjadril obavy nad dianím v Spojených štátoch
Pápež Lev XIV. vo štvrtok vyjadril obavy o vývoj v Spojených štátoch a zdôraznil potrebu rešpektovať dôstojnosť každého jednotlivca bez ohľadu na jeho miesto narodenia.
Francúzi začali protestné štrajky proti úsporným opatreniam vlády
Vo Francúzsku sa začali vo štvrtok masové štrajky odborárov proti navrhovaným škrtom vo vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte. Úrady predpokladajú účasť až 800.000 ľudí.
Hrozia kontroly na hraniciach? Poľsko zvažuje ďalšie kroky
Boj o bezpečnosť Poliakov sa podľa ministra vnútra odohráva na hranici s Bieloruskom.
WHO: Nemocnice v Gaze sú preťažené a kolabujú
Svetová zdravotnícka organizácia vo štvrtok varovala, že v dôsledku izraelskej pozemnej ofenzívy v severnej časti Pásma Gazy sú miestne preťažené nemocnice „na pokraji kolapsu“.