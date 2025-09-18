  • Články
Alzheimer alebo mozgová hmla? 5 rozdielov, ktoré musíte poznať

  • DNES - 17:55
  • Londýn
Dva zdravotné problémy sa od seba len ťažko odlišujú. Pomôže vám 5 základných rozdielov.

Najčastejší typ demencie Alzheimerova choroba je známy príznakmi ako zabúdanie, problémy so sústredením alebo zmeny osobnosti. Toto ochorenie vedie k postupnému umieraniu mozgových buniek, až k celkovému oslabeniu funkcie mozgu.

Naproti tomu mozgová hmla je stav, ktorý sa navonok síce prejavuje podobne, no len zriedka vedie k závažným následkom.

Ako od seba rozlíšiť Alzheimerovu chorobu a mozgovú hmlu?

5 kľúčových rozdielov

Ako pre denník The Sun uviedla manažérka britskej výskumnej organizácie Alzheimer's Research UK Emma Taylorová, najväčším rozdielom medzi Alzheimerovou chorobou a mozgovou hmlou je doba ich trvania.

„Najväčší rozdiel medzi Alzheimerom a mozgovou hmlou je, že mozgová hmla je dočasná a často napraviteľná,“ uviedla Taylorová s tým, že mozgová hmla môže postihnúť ľudí v každom veku. Často ju spúšťa stres, únava alebo hormonálne zmeny.

Ak sa vám pravidelne stáva, že vojdete do miestnosti, a následne zabudnete, prečo ste prišli, podľa odborníčky môže ísť o Alzheimerovu chorobu. K tomuto problému dochádza aj pri mozgovej hmle, no zďaleka nie tak často a pravidelne.

Pacienti s Alzheimerovou chorobou sa stretávajú aj s tým, že predmety ukladajú na miesta, na ktoré nepatria, a potom na to zabudnú. Kľúče od auta tak môžu neskôr nájsť napríklad v chladničke. Naproti tomu pri mozgovej hmle si spravidla neskôr spomeniete, kam ste predmet odložili.

Ak si neviete spomenúť na správne pomenovanie predmetu, ale neskôr na to prídete, ide podľa Taylorovej o mozgovú hmlu. Ak však zabúdate celkom bežné slová a nahrádzate ich inými, ktoré sa nehodia do kontextu, môže ísť o príznak Alzheimerovej choroby.

Pacienti s Alzheimerovou chorobou tiež často celkom zabúdajú na naplánované termíny. Naopak, pri mozgovej hmle na ne síce môžeme zabudnúť, ale časom si spomenieme alebo nám náhodne prídu na um.

Mnohí sa pri únave stretávajú s tým, že majú problém sústrediť sa na debatu. Napriek tomu väčšina dokáže konverzovať v rámci danej témy. U pacientov s Alzheimerovou chorobou však dochádza k častému zabúdaniu témy debaty a opakovaným otázkam.

Zdroj: Info.sk, DP, thesun.co.uk
