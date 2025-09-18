Pápež vyjadril obavy nad dianím v Spojených štátoch
- DNES - 13:56
- Vatikán
Pápež Lev XIV. vo štvrtok vyjadril obavy o vývoj v Spojených štátoch a zdôraznil potrebu rešpektovať dôstojnosť každého jednotlivca bez ohľadu na jeho miesto narodenia, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
„V Spojených štátoch sa dejú niektoré veci, ktoré dávajú dôvod na obavy,“ vyhlásil pápež v rozhovore do pripravovanej biografie s názvom „Pápež Lev XIV.: Celosvetový občan, misionár 21. storočia“ od Elise Annovej Allenovej.
Prvý pápež pôvodom zo Spojených štátov spomenul okrem iného aj rozhovor s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom. „Verím, že sa nájdu spôsoby, ako rešpektovať ľudí a spôsob, akým s nimi zaobchádzame - v politike i v rozhodnutiach,“ uviedol.
Pápež pripomenul, že dosiaľ sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom nestretol ani sa s ním nerozprával. Šéf Bieleho domu sa zúčastnil na pohrebe pápeža Františka, ale nebol na inaugurácii nového pápeža.
Hlava katolíckej cirkvi má dvojaké občianstvo - Spojených štátov, kde sa narodil a Peru, kde slúžil ako misionár a biskup. Podľa agentúry DPA sa špekuluje, že budúci rok obe krajiny osobne navštívi.
