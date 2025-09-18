  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.9.2025Meniny má Eugénia
21°Bratislava

Opozícia kritizuje rozsah energopomoci, obáva sa aj zneužitia údajov

  • DNES - 13:54
  • Bratislava
Opozícia kritizuje rozsah energopomoci, obáva sa aj zneužitia údajov

Opozičná strana Sloboda a solidarita a hnutie Progresívne Slovensko vo štvrtok kritizovali vládou schválený zákon o adresnej energopomoci.

Ohlásené dotovanie 90 % domácností označili za plytvanie v čase konsolidácie a navrhli výrazné zúženie pomoci. Opoziční poslanci vidia riziko aj v zbieraní informácií o domácnostiach, ktoré podľa nich môžu byť zneužité.

Vláda namiesto adresnej energopomoci predstavila povinné špicľovanie, to je celá pravda. Celý zákon o adresnej energopomoci nehovorí nič o adresnej pomoci, ale hovorí veľa o tom, ako táto vláda plánuje zbierať tie najcitlivejšie údaje o ľuďoch na Slovensku,“ povedal poslanec za PS Ján Hargaš.

Z ministerstva hospodárstva sa podľa neho stane najväčšia databáza najcitlivejších údajov o príjmoch a majetku každého jedného občana na Slovensku bez ohľadu na to, či dostane energopomoc alebo nie. „Nový zákon, ktorý včera (17. 9. pozn. redakcie) schválila vláda, ruší možnosť pre ľudí, aby odmietli takýto zber údajov, túto možnosť sme presadili ešte na jar do toho pôvodného zákona cez pozmeňovací návrh a ľudia mohli odmietnuť takýto zber údajov,“ dodal Hargaš. Poslanec za SaS Marián Viskupič dodal, že zákon umožňuje zhromažďovať a spájať citlivé údaje a reálne vzniká riziko, že tieto dáta budú zneužité.

Opozícii sa nepáči ani predpokladaný rozsah energopomoci, i keď ho spresní až vládna vyhláška. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po rokovaní vlády spresnila, že by sa dotácie mali týkať až 90 % domácností. V budúcom roku by štát podľa predbežných informácií mal dotovať energie domácnostiam sumou cez 400 miliónov eur. Podľa Viskupiča to však pri zlom nastavení vládnej vyhlášky môže byť výrazne vyššia suma. SaS považuje za primerané dotovať iba najchudobnejšie domácnosti po vzore Česka, a v takom prípade by stačila v štátnom rozpočte rezerva na energodotácie okolo 120 miliónov eur.

Otázke bezpečnosti a ochrany údajov sa pri predstavovaní zákona venovala aj ministerka Saková. „Register odberných miest bude prevádzkovaný v cloude, ktorý bude prevádzkovaný pri najvyšších bezpečnostných opatreniach, či už dodržaní zákona o kyberbezpečnosti informačných systémov verejnej správy alebo ochrany osobných údajov,“ povedala Saková.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hlina: Lesy SR odpredali synovi svojho funkcionára v Stupave byt za 2600 eur

Hlina: Lesy SR odpredali synovi svojho funkcionára v Stupave byt za 2600 eur

DNES - 13:49Ekonomické

Štátny podnik Lesy SR v čase konsolidácie odpredal synovi riaditeľa úseku manažmentu majetku a obstarávania Ivana Dančeka byt v Stupave za 2600 eur. Uviedol to vo štvrtok na brífingu Alojz Hlina.

Rybníček: Pre konsolidáciu nebudú mať mestá a obce financie na rozvoj

Rybníček: Pre konsolidáciu nebudú mať mestá a obce financie na rozvoj

DNES - 11:37Ekonomické

Mestá a obce nebudú mať z dôvodu konsolidácie finančné prostriedky na rozvoj a skvalitňovanie služieb pre obyvateľov Slovenska, tvrdí prezident Únie miest Slovenska.

Platy poslancov sa na budúci rok znížia

Platy poslancov sa na budúci rok znížia

DNES - 10:54Ekonomické

Vláda odsúhlasila zníženie platov poslancov parlamentu.

Pri niektorých nápojoch by sa mohla znížiť DPH, odsúhlasil finančný výbor

Pri niektorých nápojoch by sa mohla znížiť DPH, odsúhlasil finančný výbor

DNES - 10:30Ekonomické

DPH by mohla klesnúť aj pri vybraných nesladených nealkoholických nápojoch.

Vosveteit.sk
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minútV populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmenaAndroid už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!
Ako môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do GoogluAko môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do Googlu
V Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťouV Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťou
POZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovaťPOZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovať
Hackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusyHackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusy
Čína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieťČína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieť
Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP