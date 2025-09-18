  • Články
  • DNES - 13:49
  • Bratislava
Hlina: Lesy SR odpredali synovi svojho funkcionára v Stupave byt za 2600 eur

Štátny podnik Lesy SR v čase konsolidácie odpredal synovi riaditeľa úseku manažmentu majetku a obstarávania Ivana Dančeka byt v Stupave za 2600 eur. Uviedol to vo štvrtok na brífingu Alojz Hlina, poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu SaS.

Celé to vzniklo tak, že s pánom, ktorý robí na generálnom riaditeľstve (Lesov SR) v Banskej Bystrici na odbore obstarávania, bolo dohodnuté, že jeho synovi vybavia byt z majetku Lesov SR,“ priblížil. Dančekov syn mal podpísať podľa Hlinových slov približne pred rokom nájomnú zmluvu k bytu na dobu určitú na jeden rok. „Po trištvrte roku urobíte dodatok k nájomnej zmluve tak, že sa stane zmluvou na dobu neurčitú. Potom v zmysle zákona číslo 182 (z roku 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch, pozn. TASR) požiadate o jeho odkúpenie. Ten, kto ho predáva, musí pri predaji postupovať podľa nejakých predpokladov. Ak postupujete podľa týchto predpokladov, tak cena vyjde tak ako cena spomínaného bytu v Stupave," vysvetlil Hlina postup kúpy bytu.

Poznamenal, že kupujúci dostal z 10-percentnú zľavu z ceny, lebo zaplatil kúpnu cenu v jednej splátke.Ak by sa mladý Danček rozhodol predať spomínaný byt do 10 rokov od kúpy, tak musí zaplatiť Lesom SR pokutu, a to 500 eur," dodal Hlina.

Byt, ak sa to dá tak nazvať, nebol obývaný viac ako desať rokov. Prespávali tam len narkomani a asociálne typy. Nemá kúrenie, omietky, podlahy, voda a elektrina nefunguje, zato však má porozbíjané okná. Za desať rokov ho mohol kúpiť ktokoľvek iný, no nestalo sa tak, a preto je v dezolátnom stave,“ uviedol pre TASR v reakcii na Hlinu Danček. Rekonštrukcia bytu si podľa neho vyžaduje značné finančné prostriedky.

Zdroj: Info.sk, TASR
