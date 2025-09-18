Vyhlásenie Kotlára malo prekryť tému konsolidácie, tvrdí opozícia
Opozícia kritizuje štvrtkovú tlačovú konferenciu splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.
Hovorila o jej nezmyselnom obsahu. Myslí si, že koalícia sa tým snažila prekryť tému konsolidácie. Opakovane apelovala na koniec Kotlára vo funkcii. Vyplýva to z vyjadrení opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR.
„Kotlár hovoril samé nezmyselnosti. Ja som sám nepochopil, čo nám vlastne chcel povedať a pochybujem, že niekto vôbec. Toto je jasný dôkaz toho, že premiér Robert Fico (Smer-SD) vyťahuje Kotlára iba v prípade, že potrebuje niečo zakryť. Tentokrát potrebuje zakryť konsolidáciu, ktorá ide ožobračovať ľudí,“ vyhlásil poslanec Oskar Dvořák (PS). Opäť apeloval na odchod Kotlára z postu splnomocnenca. Namietal vyjadrenia Kotlára. Myslí si, že jeho konanie ohrozuje zdravie obyvateľstva na Slovensku.
Exminister zdravotníctva a poslanec Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) si myslí, že Kotlárove vyjadrenie bolo dymovou clonou. „Ficova vláda ide budúci rok ožobračiť bežných ľudí, živnostníkov, firmy, dôchodcov o miliardy eur. V situácii, keď rastie v spoločnosti napätie, bol príkaz Fica jasný - vypustite Kotlára,“ podotkol. Odmietol Kotlárove vyjadrenia. Myslí si, že je nebezpečný. „Dávať priestor takémuto človeku znamená dávať priestor dezinformáciám,“ okomentoval.
Kotlár vo štvrtok apeloval na ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby bezodkladne oznámil, či sú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 bezpečné a účinné. Chce od neho aj odôvodnenie. Vyzval Generálnu prokuratúru SR, aby informovala, v akom štádiu je jeho podnet k vakcínam proti COVID-19. Apeloval tiež na vládu, aby odmietla medzinárodné zdravotné predpisy. Požiadal zároveň členov strany Hlas-SD a prezidenta Petra Pellegriniho, aby neurčovali jeho právomoci.
