  • DNES - 19:05
  • Slovenská Ľupča
Obec varuje pred medveďom: Týmto miestam sa vyhnite!

Obec odporúča maximálnu opatrnosť pri pohybe v dotknutých územiach, alebo pohyb v nich obmedziť.

Obec Slovenská Ľupča pri Banskej Bystrici varuje pred pohybom medveďa v severnom okraji katastra. Obec o tom informovala na Facebooku.

Prítomnosť medveďa mali zaznamenať pri chatových oblastiach a v odľahlých lokalitách s ovocnými sadmi.

Obyvateľov a návštevníkov žiadajú "o maximálne zvýšenú pozornosť pri prechode týmito územiami, alebo odporúčame pohyb v nich na čas obmedziť," informovala obec.

"V prípade, že zaznamenáte výskyt medveďa hnedého v intraviláne obce, alebo jeho blízkosti, ihneď kontaktujte zásahový tím na telefónnom čísle: 0903 201 978," dodala obec.

Slovenská Ľupča je vyhľadávaná turistická lokalita kvôli prítomnosti hradu. V obci sa tiež nachádza archeologická oblasť Kláštorisko a za brehom Hrona ferrata Pamír.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/obecslovenskalupca
