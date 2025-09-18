Obec varuje pred medveďom: Týmto miestam sa vyhnite!
Obec odporúča maximálnu opatrnosť pri pohybe v dotknutých územiach, alebo pohyb v nich obmedziť.
Obec Slovenská Ľupča pri Banskej Bystrici varuje pred pohybom medveďa v severnom okraji katastra. Obec o tom informovala na Facebooku.
Prítomnosť medveďa mali zaznamenať pri chatových oblastiach a v odľahlých lokalitách s ovocnými sadmi.
Obyvateľov a návštevníkov žiadajú "o maximálne zvýšenú pozornosť pri prechode týmito územiami, alebo odporúčame pohyb v nich na čas obmedziť," informovala obec.
"V prípade, že zaznamenáte výskyt medveďa hnedého v intraviláne obce, alebo jeho blízkosti, ihneď kontaktujte zásahový tím na telefónnom čísle: 0903 201 978," dodala obec.
Slovenská Ľupča je vyhľadávaná turistická lokalita kvôli prítomnosti hradu. V obci sa tiež nachádza archeologická oblasť Kláštorisko a za brehom Hrona ferrata Pamír.
