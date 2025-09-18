Francúzi začali protestné štrajky proti úsporným opatreniam vlády
Vo Francúzsku sa začali vo štvrtok masové štrajky odborárov proti navrhovaným škrtom vo vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte. Úrady predpokladajú účasť až 800.000 ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry DPA, Reuters a webu denníka The Guardian.
Učitelia, študenti, pracovníci v doprave, nemocničný personál, lekárnici či zamestnanci verejného sektora vstúpili do štrajku s cieľom vyvinúť tlak na nového premiéra Sébastiena Lecornua, aby prehodnotil rozpočtové škrty.
Odborové zväzy podľa Reuters požadujú zrušenie fiškálnych plánov predchádzajúcej vlády, vyššie výdavky na verejné služby, vyššie dane pre bohatých a zrušenie zvýšenia veku odchodu do dôchodku.
Od štvrtkového rána bolo mobilizovaných približne 80.000 členov bezpečnostných síl. Celoštátne štrajky ovplyvnili prevádzku viacerých škôl či regionálnu aj mestskú dopravu. Celkovo bolo naplánovaných 250 protestných pochodov v celom Francúzsku a predpokladá sa, že pôjde o najväčšie demonštrácie od roku 2023.
Podľa francúzskeho ministra vnútra Bruna Retailleaua bolo doposiaľ vykonaných niekoľko bezpečnostných operácií s cieľom prerušiť blokády ulíc. Portál Euronews informoval, že polícia doteraz zadržala viac ako 50 ľudí.
