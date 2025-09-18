  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.9.2025Meniny má Eugénia
21°Bratislava

WHO: Nemocnice v Gaze sú preťažené a kolabujú

  • DNES - 12:40
  • Ženeva
WHO: Nemocnice v Gaze sú preťažené a kolabujú

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok varovala, že v dôsledku izraelskej pozemnej ofenzívy v severnej časti Pásma Gazy sú miestne preťažené nemocnice „na pokraji kolapsu“.

Organizácia zároveň vyzvala na „okamžité prímerie“ a „okamžité ukončenie nehumánnych podmienok“ v tejto palestínskej enkláve, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Vojenský vpád a evakuačné príkazy v severnej časti Gazy vyvolávajú nové vlny vysídľovania a nútia traumatizované rodiny, aby sa sťahovali do stále sa zmenšujúcej oblasti, ktorá nie je vhodná na dôstojný život,“ uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na platforme X.

Varoval, že “nemocnice, ktoré sú už teraz preťažené, sú na pokraji kolapsu, pretože eskalujúce násilie blokuje prístup a bráni WHO v dodávaní životne dôležitých zásob“.

Izrael v utorok oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v meste Gaza a státisícom tamojších obyvateľov predtým nariadil evakuovať sa na juh Pásma Gazy. Cieľom operácie je podľa izraelských predstaviteľov likvidácia teroristickej infraštruktúry palestínskeho militantného hnutia Hamas v meste.

Reportéri AFP vo štvrtok hlásili z mesta Gaza pokračujúce bombardovanie izraelskými tankami a vojenskými lietadlami. Informovali tiež o neustálom prúde obyvateľov mesta smerujúcich na juh enklávy.

Televízia al-Džazíra s odvolaním sa na palestínske ministerstvo zdravotníctva pod správou Hamasu informovala, že v priebehu posledných 24 hodín si izraelské útoky v Pásme Gazy vyžiadali 79 obetí a 228 zranených. Podľa ministerstva zostáva mnoho ľudí uviaznutých pod troskami.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pápež vyjadril obavy nad dianím v Spojených štátoch

Pápež vyjadril obavy nad dianím v Spojených štátoch

DNES - 13:56Zahraničné

Pápež Lev XIV. vo štvrtok vyjadril obavy o vývoj v Spojených štátoch a zdôraznil potrebu rešpektovať dôstojnosť každého jednotlivca bez ohľadu na jeho miesto narodenia.

Francúzi začali protestné štrajky proti úsporným opatreniam vlády

Francúzi začali protestné štrajky proti úsporným opatreniam vlády

DNES - 12:51Zahraničné

Vo Francúzsku sa začali vo štvrtok masové štrajky odborárov proti navrhovaným škrtom vo vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte. Úrady predpokladajú účasť až 800.000 ľudí.

Hrozia kontroly na hraniciach? Poľsko zvažuje ďalšie kroky

Hrozia kontroly na hraniciach? Poľsko zvažuje ďalšie kroky

DNES - 12:47Zahraničné

Boj o bezpečnosť Poliakov sa podľa ministra vnútra odohráva na hranici s Bieloruskom.

Slovenský veľvyslanec odovzdal protest proti účasti Rakušana na demonštrácii v SR

Slovenský veľvyslanec odovzdal protest proti účasti Rakušana na demonštrácii v SR

DNES - 12:24Zahraničné

Slovenský veľvyslanec v Česku Martin Muránsky vo štvrtok v sídle českého ministerstva zahraničných vecí tlmočil protest vlády SR proti účasti českého ministra vnútra Víta Rakušana na demonštrácii v Bratislave.

Vosveteit.sk
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minútV populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmenaAndroid už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!
Ako môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do GoogluAko môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do Googlu
V Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťouV Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťou
POZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovaťPOZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovať
Hackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusyHackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusy
Čína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieťČína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieť
Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP