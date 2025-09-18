Z trhu sťahujú elektroniku, hrozí riziko požiaru
Pri používaní výrobku môže dôjsť k tepelnej udalosti, čím sa zvyšuje riziko požiaru.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) informuje o preventívnom stiahnutí akumulátoru pre vysávače spoločnosti Groupe SEB. Ako uviedla na svojom webe, používanie výrobku môže byť pre spotrebiteľov nebezpečné.
Akumulátor pre tyčové vysávače X-force FLEX 14.60 a X-force FLEX 15.60 typu RH99 sťahujú z trhu preventívne. Jeho výrobca Groupe SEB so sídlom v Českej republike informoval, že v zriedkavých prípadoch dochádza pri používaní výrobku k „tepelnej udalosti“.
„Tieto udalosti sú obmedzené svojim rozsahom vďaka bezpečnostným systémom batérie, ale môžu zahŕňať emisiu dymu alebo plameňov, čo môže viesť k nebezpečenstvu vzniku požiaru,“ uviedla SOI.
„Stiahnutie z trhu sa týka akumulátorov vysávačov vyrobených pred decembrom 2024 s indexom 4Q1, 4Q2, prípadne akumulátorov, u ktorých index nie je uvedený a zahŕňa aj akumulátory príslušenstva označené označením ZR009702 alebo SS-2230002589,“ doplnila inšpekcia.
Presný typ akumulátora nájdete uvedený na identifikačnom štítku na hornej strane akumulátora.
Foto: soi.sk
Výrobok nepoužívajte!
Ako ďalej uviedla SOI, výrobca žiada zákazníkov, ktorí si už zakúpili niektorý z uvedených druhov vysávača vyrobených pred decembrom 2024, aby ho prestali používať a požiadali o výmenu akumulátora.
Ďalšie informácie nájdete na webe rowenta.sk alebo prostredníctvom mailovej adresy [email protected], dodala SOI.
