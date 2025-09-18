  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.9.2025Meniny má Eugénia
17°Bratislava

Z trhu sťahujú elektroniku, hrozí riziko požiaru

  • DNES - 20:09
  • Bratislava
Z trhu sťahujú elektroniku, hrozí riziko požiaru

Pri používaní výrobku môže dôjsť k tepelnej udalosti, čím sa zvyšuje riziko požiaru.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) informuje o preventívnom stiahnutí akumulátoru pre vysávače spoločnosti Groupe SEB. Ako uviedla na svojom webe, používanie výrobku môže byť pre spotrebiteľov nebezpečné.

Akumulátor pre tyčové vysávače X-force FLEX 14.60 a X-force FLEX 15.60 typu RH99 sťahujú z trhu preventívne. Jeho výrobca Groupe SEB so sídlom v Českej republike informoval, že v zriedkavých prípadoch dochádza pri používaní výrobku k „tepelnej udalosti“.

„Tieto udalosti sú obmedzené svojim rozsahom vďaka bezpečnostným systémom batérie, ale môžu zahŕňať emisiu dymu alebo plameňov, čo môže viesť k nebezpečenstvu vzniku požiaru,“ uviedla SOI.

„Stiahnutie z trhu sa týka akumulátorov vysávačov vyrobených pred decembrom 2024 s indexom 4Q1, 4Q2, prípadne akumulátorov, u ktorých index nie je uvedený a zahŕňa aj akumulátory príslušenstva označené označením ZR009702 alebo SS-2230002589,“ doplnila inšpekcia.

Presný typ akumulátora nájdete uvedený na identifikačnom štítku na hornej strane akumulátora.

Foto: soi.sk

Výrobok nepoužívajte!

Ako ďalej uviedla SOI, výrobca žiada zákazníkov, ktorí si už zakúpili niektorý z uvedených druhov vysávača vyrobených pred decembrom 2024, aby ho prestali používať a požiadali o výmenu akumulátora.

Ďalšie informácie nájdete na webe rowenta.sk alebo prostredníctvom mailovej adresy [email protected], dodala SOI.

Zdroj: Info.sk, soi.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hnutie Slovensko hovorí o znížení platov poslancov o 220 eur ako farizejstve koalície

Hnutie Slovensko hovorí o znížení platov poslancov o 220 eur ako farizejstve koalície

DNES - 19:57Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko vníma dohodu koalície na znížení platov poslancov Národnej rady SR v budúcom roku ako farizejstvo. Namieta, že ide o falošnú solidaritu.

Obec varuje pred medveďom: Týmto miestam sa vyhnite!

Obec varuje pred medveďom: Týmto miestam sa vyhnite!

DNES - 19:05Domáce

Obec odporúča maximálnu opatrnosť pri pohybe v dotknutých územiach, alebo pohyb v nich obmedziť.

ZSSK má opäť výpadok online predajných systémov

ZSSK má opäť výpadok online predajných systémov

DNES - 18:28Domáce

Nefunguje e-shop ani aplikácia.

Prokuratúra reagovala na Petra Kotlára

Prokuratúra reagovala na Petra Kotlára

DNES - 18:19Domáce

Prokuratúra očakáva rozhodnutie v súvislosti so zisteniami Kotlára do mesiaca.

Vosveteit.sk
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniuRuské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dátaTento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minútV populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmenaAndroid už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!
Ako môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do GoogluAko môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do Googlu
V Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťouV Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťou
POZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovaťPOZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovať
Hackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusyHackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP