  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.9.2025Meniny má Eugénia
21°Bratislava

Kažimír podal odvolanie voči jeho odsudzujúcemu rozsudku

  • DNES - 12:25
  • Bratislava
Kažimír podal odvolanie voči jeho odsudzujúcemu rozsudku

Exminister financií a guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter K. podal 27. augusta odvolanie voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu, ktorým ho koncom mája uznal za vinného z podplácania.

Cieľom odvolania je zrušenie odsudzujúceho rozsudku. Tak ako celý proces považuje rozsudok za nezákonný a trvá na tom, že nespáchal žiadny trestný čin. Advokáti Petra K. o tom informovali na štvrtkovej tlačovej besede.

Obhajoba našla podľa advokáta Ondreja Mularčíka v rozsudku nedostatky a chyby, ktoré nemohli opomenúť. Trvá na tom, že žiadna trestná činnosť nebola Petrovi K. preukázaná. Zastáva tiež názor, že sudca v rozsudku prebral rétoriku prokurátora a na obhajobu zabudol. Mularčík pripomenul svoje tvrdenie o tom, že aj trestný rozkaz voči guvernérovi NBS bol vydaný nezákonne. Vina Petra K. sa v ňom podľa advokáta nepreukázala, s tým že bol postavený len na výpovedi jediného svedka Františka Imreczeho.

Advokátka Eva Sihelníková argumentovala, že výpovede svedkov si vo viacerých aspektoch odporujú. Preto podľa nej žiadnu z nich nemožno označiť za vierohodnú a autentickú tak, ako prokurátor a sudca označili Imreczeho výpoveď.

Mularčík pokračoval, že súd sa nevyrovnal s obhajobou. „Sudca nikde neuvádza, prečo nevyhovel návrhom na vykonanie ďalších dôkazov, ani akými právnymi úvahami a z akých dôvodov sa riadi,“ priblížil. Opätovne apeloval, že trestné stíhanie malo byť v dôsledku novely Trestného zákona premlčané. „Samotný Špecializovaný trestný súd iné trestné stíhania vedené pre prečin podplácania zastavoval ako premlčané,“ hájil s tým, že súd rovnako nerešpektoval zníženie trestných sadzieb podľa platného zákona. V postupe súdu vidí Mularčík účelovosť s cieľom zabezpečiť pokračovanie trestného stíhania a vydanie odsudzujúceho rozsudku na úkor rešpektovania trestného zákona.

Podľa obžaloby Peter K. ešte ako minister financií opakovane požadoval od vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, aby okrem iného zabezpečil prednostné vyplatenie vratiek DPH viacerým firmám v objeme vyše troch miliónov eur. Imreczemu mal odovzdať úplatok 48.000 eur.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal koncom mája exministra financií a guvernéra Národnej banky Slovenska Petra K. za vinného z podplácania. Za to mu uložil peňažný trest vo výške 200.000 eur. V prípade jeho nesplnenia mu uložil náhradný trest odňatia slobody na jeden rok.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šaško: Do zdravotníctva musí ísť viac peňazí, tento rok bol hraničný

Šaško: Do zdravotníctva musí ísť viac peňazí, tento rok bol hraničný

DNES - 13:55Domáce

Zdravotníctvo bude podľa ministra Kamila Šaška potrebovať v budúcom roku viac peňazí.

Vyhlásenie Kotlára malo prekryť tému konsolidácie, tvrdí opozícia

Vyhlásenie Kotlára malo prekryť tému konsolidácie, tvrdí opozícia

DNES - 13:24Domáce

Opozícia kritizuje štvrtkovú tlačovú konferenciu splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.

Kotlár: Ak je vláda so mnou nespokojná, nech ma odvolá

Kotlár: Ak je vláda so mnou nespokojná, nech ma odvolá

DNES - 13:04Domáce

Peter Kotlár žiada od predsedu vlády odmietnutie medzinárodných zdravotných predpisov.

Hnutie Slovensko hovorí o diskriminácii škôl, chce sa obrátiť na Ústavný súd

Hnutie Slovensko hovorí o diskriminácii škôl, chce sa obrátiť na Ústavný súd

DNES - 11:49Domáce

Návrh zákona o financovaní škôl je diskriminačný voči rodičom a žiakom, zasahuje do ústavných práv. Tvrdia to poslanci Národnej rady SR z klubu Hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ.

Vosveteit.sk
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minútV populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmenaAndroid už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!
Ako môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do GoogluAko môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do Googlu
V Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťouV Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťou
POZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovaťPOZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovať
Hackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusyHackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusy
Čína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieťČína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieť
Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP