Kažimír podal odvolanie voči jeho odsudzujúcemu rozsudku
Exminister financií a guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter K. podal 27. augusta odvolanie voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu, ktorým ho koncom mája uznal za vinného z podplácania.
Cieľom odvolania je zrušenie odsudzujúceho rozsudku. Tak ako celý proces považuje rozsudok za nezákonný a trvá na tom, že nespáchal žiadny trestný čin. Advokáti Petra K. o tom informovali na štvrtkovej tlačovej besede.
Obhajoba našla podľa advokáta Ondreja Mularčíka v rozsudku nedostatky a chyby, ktoré nemohli opomenúť. Trvá na tom, že žiadna trestná činnosť nebola Petrovi K. preukázaná. Zastáva tiež názor, že sudca v rozsudku prebral rétoriku prokurátora a na obhajobu zabudol. Mularčík pripomenul svoje tvrdenie o tom, že aj trestný rozkaz voči guvernérovi NBS bol vydaný nezákonne. Vina Petra K. sa v ňom podľa advokáta nepreukázala, s tým že bol postavený len na výpovedi jediného svedka Františka Imreczeho.
Advokátka Eva Sihelníková argumentovala, že výpovede svedkov si vo viacerých aspektoch odporujú. Preto podľa nej žiadnu z nich nemožno označiť za vierohodnú a autentickú tak, ako prokurátor a sudca označili Imreczeho výpoveď.
Mularčík pokračoval, že súd sa nevyrovnal s obhajobou. „Sudca nikde neuvádza, prečo nevyhovel návrhom na vykonanie ďalších dôkazov, ani akými právnymi úvahami a z akých dôvodov sa riadi,“ priblížil. Opätovne apeloval, že trestné stíhanie malo byť v dôsledku novely Trestného zákona premlčané. „Samotný Špecializovaný trestný súd iné trestné stíhania vedené pre prečin podplácania zastavoval ako premlčané,“ hájil s tým, že súd rovnako nerešpektoval zníženie trestných sadzieb podľa platného zákona. V postupe súdu vidí Mularčík účelovosť s cieľom zabezpečiť pokračovanie trestného stíhania a vydanie odsudzujúceho rozsudku na úkor rešpektovania trestného zákona.
Podľa obžaloby Peter K. ešte ako minister financií opakovane požadoval od vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, aby okrem iného zabezpečil prednostné vyplatenie vratiek DPH viacerým firmám v objeme vyše troch miliónov eur. Imreczemu mal odovzdať úplatok 48.000 eur.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal koncom mája exministra financií a guvernéra Národnej banky Slovenska Petra K. za vinného z podplácania. Za to mu uložil peňažný trest vo výške 200.000 eur. V prípade jeho nesplnenia mu uložil náhradný trest odňatia slobody na jeden rok.
Šaško: Do zdravotníctva musí ísť viac peňazí, tento rok bol hraničný
Zdravotníctvo bude podľa ministra Kamila Šaška potrebovať v budúcom roku viac peňazí.
Vyhlásenie Kotlára malo prekryť tému konsolidácie, tvrdí opozícia
Opozícia kritizuje štvrtkovú tlačovú konferenciu splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.
Kotlár: Ak je vláda so mnou nespokojná, nech ma odvolá
Peter Kotlár žiada od predsedu vlády odmietnutie medzinárodných zdravotných predpisov.
Hnutie Slovensko hovorí o diskriminácii škôl, chce sa obrátiť na Ústavný súd
Návrh zákona o financovaní škôl je diskriminačný voči rodičom a žiakom, zasahuje do ústavných práv. Tvrdia to poslanci Národnej rady SR z klubu Hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ.